El Gobierno ya no descarta una rebaja en el IVA de la electricidad, actualmente en el 21%. La ministra para la Transición Ecológica, Sara Aagesen, ha asegurado que, dentro de las medidas fiscales que recogerá el paquete en el que trabaja el Gobierno para hacer frente al impacto de la crisis por el conflicto en Irán, se encuentra sobre la mesa una posible rebaja del IVA de la electricidad. El PP ya ha registrado en el Congreso una iniciativa para rebajar el IVA de la electricidad al 10%.

Aagesen ha asegurado este viernes que el Gobierno sigue trabajando «sin descanso» en un «plan de respuesta integral» para hacer frente al impacto de la crisis que sea «solvente, coyuntural, estructural» y que cuente con el máximo consenso.

Además, afirmó que el objetivo es que este paquete de medidas «pueda llegar lo antes posible a todo el tejido productivo, a todos los ciudadanos, hogares y a los distintos sectores que se están viendo más afectados».

A este respecto, la titular de Transición Ecológica y el Reto Demográfico consideró también «fundamental» que el plan que finalmente se presente cuente con el mayor consenso».

La ministra, sin desvelar muchos más detalles, señaló que ese «esqueleto» del plan de medidas que ayer se presentó a los agentes sociales y en el que trabaja el Ejecutivo contendrá medidas fiscales.

La ministra ha recalcado que el Gobierno está «monitorizando de manera constante la situación» para adecuar las decisiones al impacto real de la subida de los mercados energéticos.

En una primera fase, el Ejecutivo ha puesto el foco en los profesionales más afectados, especialmente transportistas, agricultura, pesca y la logística, ya que se ha visto «desde ya ese impacto».

Aagesen ha reconocido que el encarecimiento de los carburantes se está trasladando también al conjunto del resto de la ciudadanía. «Por lo tanto, reaccionaremos con un paquete de medidas que sea solvente, coyuntural y estructural».

Aagesen ha insistido en que el paquete para abordar la crisis por Oriente Próximo tendrá «cuatro grandes pilares», que pasarán por las medidas coyunturales; las de escudo social, protección a los más vulnerables y a los profesionales; otras medidas de «calado más general fiscal» y, por último, las medidas antifraude, a las que se unirán las estructurales.

Asimismo, la vicepresidenta tercera del Gobierno defendió la necesidad de seguir «ahondando en la soberanía energética» y en el trabajo desde 2018 para impulsar las energías renovables.

Por otra parte, Aagesen lanzó un mensaje de prudencia y calma respecto a previsiones en el alza de los combustibles, ya que no es lo que se está viendo en los mercados actualmente. «Lo que vimos en la guerra de Ucrania fueron 120 días del precio del crudo por encima de 100 dólares el barril, y eso no ha ocurrido en este momento», dijo.

También aseguró que el Gobierno ha solicitado a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) reforzar la vigilancia sobre los precios de los carburantes en las estaciones de servicio ante el repunte de la volatilidad en los mercados, sin que de momento haya constancia de prácticas abusivas.

«Esas más de 12.600 gasolineras están siendo constantemente monitorizadas y lo que van a hacer es, con carácter semanal, emitir un informe, que antes era con carácter mensual, y van a estar pendientes de cualquier práctica abusiva. «De momento no nos han informado de la evidencia de ninguna de ellas», señaló.