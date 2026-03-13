El presidente del Consejo Europeo, António Costa, y el canciller alemán, Friedrich Merz, han criticado este viernes la decisión de Donald Trump de permitir la compra de petróleo a Rusia para tratar de contener la subida de su precio en el mercado. El argumento es que esta subida incrementará los recursos de Vladimir Putin en la guerra de Ucrania y pondrá en peligro la seguridad europea.

«La decisión unilateral de Estados Unidos de levantar las sanciones a las exportaciones de petróleo ruso es muy preocupante, ya que afecta a la seguridad europea», sostiene Coste en su perfil de la red social X (Twitter).

«Aumentar la presión económica sobre Rusia es decisivo para que acepte una negociación seria que conduzca a una paz justa y duradera. Debilitar las sanciones incrementa los recursos de Rusia para continuar la guerra de agresión contra Ucrania», añade el presidente del Consejo.

El canciller Merz ha apoyado las palabras de Costa en contra de la decisión de Trump de adquirir petróleo a Rusia: «Nos parece que es un error. Queremos asegurarnos de que Rusia no aproveche la guerra en Irán para debilitar a Ucrania. Tampoco permitiremos que Moscú ponga a prueba a la OTAN en su flanco oriental ni aquí, en el norte», ha dicho en una rueda de prensa durante una visita a Noruega.

«La presidenta Von der Leyen lo ha dicho muy claramente esta semana: no es el momento de relajar las sanciones contra Rusia», ha añadido la portavoz de la Comisión Europea, Paula Pinho.

Y ha agregado que «Moscú está obteniendo 150 millones de dólares al día en ingresos adicionales por ventas de petróleo desde el estallido de la guerra de Irán, lo que probablemente convierte a Rusia en la mayor beneficiaria de este conflicto».