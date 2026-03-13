EEUU autoriza la compra temporal de petróleo ruso para frenar la escalada de precios

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció este jueves que permitirá de forma temporal a los países comprar petróleo ruso que ya esté en tránsito, con el objetivo de aliviar la presión sobre los precios del crudo, que se han disparado en medio de la guerra en Irán.

El secretario del Tesoro, Scott Bessent, adelantó la decisión a través de su cuenta en X y estimó que, si se levantan las sanciones, cientos de millones de barriles de petróleo ruso podrían volver a incorporarse al mercado internacional.

Bessent precisó que las exenciones a las sanciones —que habilitarán la venta y entrega en todo el mundo del petróleo ruso que actualmente se encuentra cargado en buques— estarán vigentes únicamente hasta el 11 de abril.

El barril de crudo, por encima de 100 dólares

La decisión del Gobierno del presidente Donald Trump llega después de que en las últimas horas el precio del barril de crudo se situara por encima de los 100 dólares.

La semana pasada, el Tesoro ya había autorizado a India a acceder al petróleo ruso que permanecía varado en el mar durante un plazo de 30 días, pero ahora la medida se amplía a escala global.

Desde la Administración de Trump subrayaron que, en teoría, la flexibilización de las sanciones no supondrá un beneficio relevante para Rusia.

Trump afirmó que el encarecimiento del petróleo provocado por la guerra de Washington e Israel contra Irán y por la interrupción del tránsito en el estrecho de Ormuz generará «mucho dinero» para Estados Unidos —en referencia a su producción interna de crudo—, y reiteró que su prioridad actual es destruir el programa nuclear iraní.

Estados Unidos «es, con diferencia, el mayor productor de petróleo del mundo, así que, cuando suben los precios del petróleo, ganamos mucho dinero», escribió el mandatario en su red Truth Social, en un momento en que el conflicto alcanza su decimotercer día y crece la preocupación global por las interrupciones en las cadenas de suministro de petróleo y gas.

El alza en los precios del petróleo y del gas también mejora la competitividad de productores de hidrocarburos de extracción más compleja, como los que operan mediante fractura hidráulica o explotan arenas bituminosas en Estados Unidos y Canadá.