El Gobierno de España que preside Pedro Sánchez ha calificado de «ilegal», «injustificada» y «totalmente desproporcionada» la orden de Israel de evacuar a la población del sur de Líbano; asimismo, ha condenado los ataques «indiscriminados de Hezbolá e Irán contra territorio israelí.

«España expresa su total rechazo a la orden ilegal e injustificada del Ejército israelí de evacuación de la población civil al sur del río Zahrani, totalmente desproporcionada y contraria al Derecho Internacional», ha trasladado este jueves el Ministerio de Exteriores en un comunicado, sobre la orden de Israel de evacuar Líbano.

Hay que recordar que Israel está atacando masivamente Líbano en estos momentos porque Hezbolá, el grupo terrorista chií financiado por Irán, lanzó desde suelo libanés misiles y drones contra bases militares israelíes en el norte de Israel (incluyendo cerca de Haifa) los primeros días de este mes de marzo. Esto ocurrió como venganza por la muerte del líder supremo iraní, el dictador Ali Jamenei, en el ataque conjunto de Estados Unidos e Israel del pasado sábado.

Hezbolá rompió de esta forma el alto el fuego que se mantenía desde noviembre de 2024, tras una guerra previa en la que Israel ya había debilitado gravemente al grupo, matando a su líder Hassan Nasrallah y destruyendo gran parte de su arsenal. Israel considera estos ataques de Hezbolá como una violación grave y una escalada impulsada directamente por Irán, por lo que respondió con bombardeos aéreos intensos en el sur de Líbano, el valle de Bekaa y los suburbios del sur de Beirut (Dahieh, bastión de Hezbolá), además de incursiones terrestres para crear una zona de amortiguación y neutralizar la amenaza.

Volviendo a la protesta del Gobierno español, hay que destacar que el comunicado de Exteriores se produce después de que las Fuerzas Armadas israelíes hayan ampliado la orden de evacuación emitida para la población del sur de Líbano para incluir ahora una zona situada al norte del río Litani, dirigiendo así la petición a los residentes de áreas situadas al sur del río Zahrani, más al norte.

Ante ello, el Ejecutivo español ha exigido «el fin de estas acciones» así como «el pleno respeto de la soberanía e integridad territorial de Líbano»; y ha apuntado que España proveerá un nuevo paquete de ayuda financiera de 9 millones de euros para «paliar el sufrimiento del pueblo libanés y la crisis de refugiados», informa Ep.

«Frente a la catástrofe humanitaria que continúa agravándose, España reitera su solidaridad (…) y mantiene su más firme compromiso con el cumplimiento íntegro de la Resolución 1701 y su respaldo al mandato de la Fuerza Interina de Naciones Unidas en Líbano (FINUL), exigiendo a todas las partes el respeto de la seguridad del contingente desplegado», esgrimen.

Exteriores ha condenado así los «intensos» ataques lanzados por Israel contra Líbano y particularmente contra su capital, Beirut, «sobre zonas densamente pobladas, causando numerosas víctimas entre la población civil».

Asimismo, ha condenado los ataques «indiscriminados» de Hezbolá contra territorio israelí: «España reconoce los esfuerzos del Gobierno de Líbano para alcanzar el monopolio de la fuerza por parte del Estado y condena los ataques indiscriminados de Hezbolá contra Israel, que pueden provocar una nueva espiral de violencia y sufrimiento».