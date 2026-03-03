Hezbolá ataca con drones dos bases militares israelíes por los bombardeos en Líbano

La organización terrorista chií libanés Hezbolá ha asumido este martes la responsabilidad de un ataque con drones dirigido contra dos instalaciones militares israelíes, como represalia por los bombardeos del Ejército de Israel sobre decenas de localidades en Líbano, entre ellas la capital, Beirut.

La organización ha señalado que ha lanzado varios drones contra la base de Nafah, situada en los Altos del Golán sirios -territorio bajo ocupación israelí desde 1967-, tras atribuirse también una ofensiva similar contra la base aérea de Ramat David, ubicada al sureste de la ciudad israelí de Haifa.

Hezbolá ha especificado en este caso que ha alcanzado «los radares y salas de control» de la que constituye una de las tres principales bases de la Fuerza Aérea israelí, en una nota difundida a través de la cadena de televisión Al Manar, justificando una «respuesta a la criminal agresión israelí que afectó a docenas de ciudades y pueblos libaneses, incluidos los suburbios del sur de Beirut».

«Acto defensivo y derecho legítimo»

El Ejército de Israel ha lanzado una nueva serie de bombardeos contra el país vecino por segundo día consecutivo, después de ordenar la evacuación de la población civil. Los ataques se han concentrado especialmente en el barrio de Haret Hreik, donde fue alcanzada la sede de Al Manar, así como, en las últimas horas, en la zona de Hadath, ambos ubicados en el sur de la capital libanesa.

El portavoz en árabe de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI), Avichai Adrai, ha alegado que los habitantes «se encuentran cerca de instalaciones y objetivos pertenecientes a Hezbolá, que las FDI atacarán con fuerza próximamente» y ha extendido esta advertencia a más de 50 localidaes del este y el sur del país, incluidas Jiam, Marjayún, Bint Jbeil, Nabatiyé y Sidón.

El grupo terrorista chií ha defendido este martes su ataque de la víspera contra territorio israelí como un «acto defensivo y derecho legítimo» tras más de un año de violaciones del alto el fuego por parte de las FDI, si bien antes alegó la muerte del tirano de Irán, el ayatolá Alí Jamenei, en la campaña de bombardeos de Estados Unidos e Israel el pasado sábado.

Más de 50 personas han muerto y otras 154 han resultado heridas a consecuencia de la «campaña ofensiva» iniciada por el Ejército israelí contra la capital y el sur de Líbano, que ha provocado el desplazamiento de al menos 29.000 ciudadanos, según las autoridades libanesas.

Cabe recordar que Israel ha lanzado decenas de bombardeos contra Líbano a pesar del alto el fuego alcanzado en noviembre de 2024, argumentando que actúa contra actividades de Hezbolá y asegurando que, por ello, no viola el pacto, si bien tanto el Gobierno libanés como el grupo chií se han mostrado críticos con estas acciones, igualmente condenadas por Naciones Unidas.

El alto el fuego contemplaba que tanto Israel como Hezbolá debían retirar sus efectivos del sur de Líbano. Sin embargo, el Ejército israelí ha mantenido cinco puestos en el territorio de su país vecino, algo también criticado por Beirut y el partido-milicia chií, que exigen el fin de este despliegue.