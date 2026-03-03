Trump asegura que EEUU puede librar guerras «eternamente» con sus reservas de municiones

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha afirmado este lunes que su país tiene munición suficiente para librar guerras «eternamente y con mucho éxito». «Las reservas de municiones de Estados Unidos, en el rango medio y medio-alto, nunca han sido tan altas ni mejores. Contamos con un suministro prácticamente ilimitado de estas armas», ha dicho Trump.

Trump ha señalado que dichas reservas son «mejores que las mejores armas de otros países» y que Washington tiene capacidad para sostener la ofensiva contra Irán e ir más lejos si fuera necesario.

Sin embargo, el magnate ha admitido que el país no se encuentra «donde quiere estar» en el segmento de armamento de gama más alta, aunque ha asegurado contar con «un buen suministro» y ha apuntado que «mucho armamento adicional de alta calidad se almacena en países remotos», sin dar más detalles sobre su ubicación exacta.

Las declaraciones llegan días después de que el propio Trump estimara la duración de la Operación Furia Épica contra Irán en entre cuatro y cinco semanas, aunque recalcó que Washington tiene la «capacidad» de prolongar la campaña militar «durante mucho más tiempo» si fuera necesario.

El Ejército estadounidense, por su parte, comunicó que «seguirá» actuando contra las «amenazas inminentes» que atribuye a Teherán, tras atribuirse la destrucción de múltiples instalaciones de mando de la Guardia Revolucionaria iraní, así como diversas localizaciones de defensa aérea y de lanzamiento de ataques.

En sus declaraciones, Trump también criticó a su predecesor, el demócrata Joe Biden, acusándole de haber «dedicado todo su tiempo y el dinero de nuestro país» a entregar «cientos de miles de millones de dólares» al presidente ucraniano Volodimir Zelenski, a quien comparó con el empresario circense y político PT Barnum (1810-1891), en quien se basa la película El gran showman (2017).

«Regaló gran parte de las armas de alta gama ¡gratis!, no se molestó en reemplazarlas. Afortunadamente, reconstruí el Ejército en mi primer mandato y sigo haciéndolo», ha defendido el presidente norteamericano.

Por su parte, el vicepresidente JD Vance descartó que Estados Unidos vaya a verse envuelto en una guerra «de varios años», recordando las intervenciones militares en Afganistán e Irak. «De ninguna manera, lo dije antes de que comenzara el conflicto y lo repito, Donald Trump va a permitir que este país se vea envuelto en un conflicto de varios años sin un final claro a la vista ni un objetivo claro», ha afirmado en una entrevista concedida este lunes a la cadena de televisión Fox News.