Simeone cruza los dedos: «Espero que Barrios esté para la final de Copa»

El entrenador del Atlético de Madrid, Diego Simeone, compareció en rueda de prensa este viernes para hablar sobre la actualidad del equipo de cara al partido de Liga contra el Getafe y a la importante eliminatoria de Champions League que espera al equipo. El técnico argentino se centró en la plantilla, el estado físico de sus jugadores y la preparación del grupo tras una semana marcada por entrenamientos intensos y algunas ausencias destacadas.

La principal preocupación del cuerpo técnico sigue siendo la lesión de Pablo Barrios, que tuvo que retirarse del entrenamiento del jueves tras sentir un pinchazo en el muslo durante una sesión preparatoria. Y con una recaída así no dudaron en preguntarle al técnico argentino por su estado anímico y cómo afronta esto. «Está espectacular anímicamente, contando los días. Espero que esté para la final de Copa», respondía Simeone sobre la situación de Pablo Barrios.

Después de ser preguntado por un jugador importante, sería preguntado por otro, Alex Baena, el cual no ha participado demasiado en los últimos tres partidos, algo poco común para un jugador de su nivel. «Es un jugador extraordinario. Necesitamos que su ritmo de juego se eleve. Es un jugador diferencial; no tengo duda de que seguirá dándonos cosas muy buenas».

Simeone fue preguntado por las declaraciones del delantero argentino al terminar el encuentro de Champions League frente al Tottenham, donde dejó muchas dudas sobre su futuro. «Le ganamos al Brujas y Oblak hizo una parada extraordinaria y nos salvó el partido. Solo os quedasteis con eso. Con el Barcelona, ganamos 4-0 y todo basado en que Griezmann se iba. Julián hizo unas declaraciones correctas, donde creo que la vida de todos nosotros es el día a día». Así explicaba Simeone cómo siempre hay un único foco y la gente trata de sacar las cosas fuera de contexto.