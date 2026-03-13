Hamilton desliza su sospecha sobre el dominio de Mercedes: «¿De dónde salen las seis décimas?»

Lewis Hamilton no ha dudado en manifestar abiertamente su sospecha acerca del apabullante dominio de Mercedes. Ya lo hizo la semana pasada en el Gran Premio de Australia, donde dijo que no entendía que «la FIA no haga algo», y este viernes en China ha verbalizado lo que muchos pilotos y personas del mundo de la Fórmula 1 piensan: ¿cómo no se ha regulado la inmensa superioridad de su ex equipo sobre el resto de escuderías?

El piloto británico, como la gran mayoría de seguidores de este deporte, acabó escandalizado la clasificación para la carrera al sprint de este sábado en el circuito de Shanghái pese a su buen resultado. Su palmarés y, sobre todo, su clara mejoría en las dos primeras citas respecto al año pasado con Ferrari, han cambiado su tono negativo de 2025 a la crítica a la F1.

La realidad es que razón no le falta. No es normal que, después de una temporada en la que seis décimas podían separar a toda una parrilla de 20 pilotos, sea la diferencia que ha habido este viernes entre la pole de George Russell y el primer coche no Mercedes, el McLaren del vigente campeón del mundo, Lando Norris.

La misma, por pocas milésimas, que con Hamilton, que fue cuarto. Al bajarse del Ferrari, lo primero que hizo el inglés fue adoptar la mítica postura de Adrian Newey y dedicarse a inspeccionar de arriba a abajo los detalles del Mercedes que en seis ocasiones él mismo llevó a lo máximo, gracias a la potencia del motor V6 turbo híbrido.

Nothing to see here! 👀 Just Inspector Hamilton taking a peep at the Mercedes 🧐#F1Sprint #ChineseGP pic.twitter.com/WqfR9t7Sp6 — Formula 1 (@F1) March 13, 2026

La radio de Hamilton sobre Mercedes

Antes de ésto, dejó una radio que representa a todos los puristas de la F1 en estos momentos con su ingeniero, Carlo Santi, al que preguntó lo siguiente: «¡Qué vuelta tan buena! Pero a seis décimas de Russell. ¿A seis décimas? ¿De dónde sale todo eso?». Éste, respondió sin tapujos: «Del motor». Hamilton exprimirá el principal arma del Ferrari, las salidas, para lograr un comienzo al sprint como el de la última carrera en Melbourne, donde pasó del séptimo al tercer puesto en una vuelta.

Después de esa radio en la que volvía a trasladar un mensaje indirecto a la FIA, Hamilton reconocía el trabajo de los alemanes apretando las tuercas a su equipo: «Mercedes hizo un gran trabajo y debemos empujar. Hay grandes sensaciones con el coche y podemos competir en curvas. Pero el problema son las rectas, nos falta potencia».

«Debemos mejorar la potencia desde Maranello. Fue algo que sabíamos desde el año pasado porque empezaron antes que el resto. Están un paso adelante y debemos empujar», añadió el heptacampeón. La FIA tomará una decisión este fin de semana en cuanto a la abrumadora relevancia de la potencia eléctrica. En torno al motor Mercedes, parece complicado que lo vaya a limitar de alguna manera tras haber pasado por alto el asunto de la relación de compresión y la ‘trampa’ legal de la escudería germana.