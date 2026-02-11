Hamilton ya ‘llora’ por un reglamento que se conoce desde 2024: «Más lentos que un Fórmula 2…»

Lewis Hamilton ha vuelto al ruedo igual que se marchó. Esa versión desconocida que mostró el británico a lo largo del año pasado, con gestos y palabras de abatimiento, se ha visto de nuevo este miércoles en Bahréin durante el primer día de los test de pretemporada de la Fórmula 1. La diferencia es que ahora se ha puesto la venda antes que la herida al quejarse del poco tiempo con el que les han enseñado a los pilotos a llevar a cabo la transición a la nueva era de monoplazas que se pone en vigor en el Mundial de 2026.

El veterano piloto de 41 años acusa a la F1 de no haber explicado el nuevo reglamento con la suficiente antelación, asegurando que lo hizo «en una reunión hace unos días» cuando realmente las normas se conocen desde hace más de un año y medio, concretamente desde junio de 2024. En esa fecha, el organismo relató a grandes rasgos cómo serían estos revolucionarios coches que se estrenaron en Montmeló y continúan su puesta a punto en el circuito de Sakhir.

Hamilton ha comenzado la pretemporada a pie cambiado y no ha dudado en mostrar su descontento con el cambio de reglamento, demostrando que, lejos de resetear en estos escasos dos meses de parón, ha regresado con la misma actitud negativa. Cabe recordar que el inglés afirmó al término de la última carrera en Abu Dabi que iba a «tirar el móvil a la basura» para desconectar tras su año más duro en la F1, el de su debut con Ferrari (sexto y casi 100 puntos por debajo de su compañero, Charles Leclerc.

Así de duro y tajante fue el británico ante la prensa en Sakhir: «Las nuevas reglas son tan ridículamente complejas que nos las explicaron en una reunión hace unos días. Y casi que necesitas un título de grado para entenderlas del todo. Ninguno de los fans va a comprenderlas. Ahora mismo rodamos más lentos que F2».

Hamilton, lejos de Leclerc

Hamilton marcó el séptimo tiempo más rápido de la primera jornada de test, aunque estuvo muy lejos del Ferrari de Leclerc, tercero con más de un segundo de diferencia. Pero la noticia no estuvo en lo que hizo sobre el asfalto, sino en el paddock, donde dejó unas de las declaraciones más relevantes de la pretemporada, protestando fervientemente por un nuevo reglamento que, pese a que le duela, ya no tiene vuelta de hoja.

Si bien tiene razón en que los tiempos, lógicamente, han subido considerablemente respecto a los de los test de Bahréin de 2025, Hamilton tiene experiencia de sobra como para saber que en cada reset ocurre lo mismo y que al final de cada reglamento el cronómetro se acaba desplomando. Así sucedió la temporada pasada, en uno de los Mundiales más igualados de siempre, con tres pilotos luchando por el título en la última carrera.