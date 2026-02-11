Norris manda en el inicio de los test, Sainz muestra que el Williams es fiable y Aston Martin deja dudas

El Mundial de Fórmula 1 2026 se sigue poniendo en marcha y este miércoles comenzaron los primeros test de pretemporada ‘abiertos’ (en España sólo se puede ver la última hora por televisión) en Bahréin. Las conclusiones siguen siendo similares a las de hace apenas dos semanas en Montmeló, aunque el campeón, Lando Norris, ya ha aparecido y se ha puesto por delante de Max Verstappen, Charles Leclerc y los temidos Mercedes.

El piloto británico fue el más rápido del primer día tras completar varias vueltas en la sesión de tarde. Aun así, su tiempo (1:34.669) es más de cuatro segundos más lento que el suyo propio en la primera jornada del año pasado en el circuito de Sakhir (1:30.430) y, por coger la última referencia en año de cambio de reglamento, fue casi cinco décimas superior al de Pierre Gasly en los Libres 1 del Gran Premio de Bahréin 2022.

Lo mejor para los españoles en un día sin Fernando Alonso, que correrá todo el jueves con el Aston Martin, fue Carlos Sainz. El piloto madrileño comprobó la fiabilidad del motor Mercedes rodando hasta 77 vueltas en su primera toma de contacto seria con el Williams FW48 después de perderse los test de Montmeló.

Su tiempo (1:38.221) fue el decimotercero del tanteo de este miércoles con el que se abrió la veda de seis jornadas de pruebas divididas en esta semana y la siguiente. Sainz sonrió por la tarde viendo cómo su compañero, Alex Albon, le seguía sacando partido al monoplaza y se aupaba hasta la xx posición al cierre de las dos sesiones.

El Aston Martin deja dudas

Pero las buenas noticias con Sainz contrastaron con las dudas que sembró Aston Martin y que indudablemente repercuten en Alonso. Lo positivo para él –no para Lance Stroll– es que los problemas han llegado en el primero de los dos días en que ni siquiera se subirá al AMR26. La estrechísima aerodinámica de Adrian Newey implantada en el vehículo y la adaptación del motor Honda frenaron la tanda del piloto canadiense, que después de rodar sólo 33 vueltas (y sin superar los 300 km/h en recta) tuvo que aparcar el coche en el garaje.

Y allí se pasó más de tres horas mientras los ingenieros y mecánicos lo revisaban. Stroll no pudo volver a salir en toda la tarde y su tiempo no se puede ni tener en cuenta. Ahora la misión de Aston Martin es poner el monoplaza a punto para este jueves, día entero para Alonso, y sobre todo rodar y hacerlo en tandas largas. La alarma está ahí, pero aún quedan cinco balas antes del GP de Australia.

Norris ‘supera’ a Verstappen

Aunque no dejen de ser unos test, es llamativo que el dueño del día 1 sea el mismo equipo que ha ganado los últimos dos títulos de constructores y el de piloto en 2025, McLaren. Norris aventajó en poco más de una décima a Verstappen, que voló por la mañana con un sorprendente Red Bull (la única escudería con el nuevo motor Ford) y fue el que más rodó, y medio segundo sobre Leclerc.

Resultados del primer día de test en Bahréin