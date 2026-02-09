Newey desvela su primera reacción al ver el nuevo Aston Martin: «Se me cayó alguna lágrima»

El cerebro detrás del AMR26 de Aston Martin, Adrian Newey, confesó que derramó «alguna lágrima» al ver su diseño ensamblado el pasado mes de enero en el circuito de Montmeló. «Fue muy emocionante y reconozco que yo y Lawrence Stroll (el dueño de la escudería) soltamos alguna lágrima al verlo», confesó.

De hecho, el diseñador más aclamado de la historia de la Fórmula 1 reveló que el coche apareció en Barcelona completamente de negro porque «no nos dio tiempo a pintarlo», añadiendo que el equipo seguiría siendo verde como en los últimos años como seña de identidad.

Newey no ocultó que las expectativas son altas y quiere ver ganar a Fernando Alonso. «Siempre que hay un cambio de normativa hay oportunidades. El tiempo dirá quién ha identificado la solución correcta. En 2022 había muchas interpretaciones y muchas soluciones y fuimos los mejores en esa situación», dijo el diseñador sobre su fortaleza en estos aspectos.

El ex de Williams, McLaren o Red Bull prometió un coche en constante evolución. «En esta temporada esperamos una gran cantidad de desarrollos. El coche que tenían en la pretemporada en Barcelona será relativamente diferente al que veamos en Melbourne. Se ha hablado mucho de facilitar los adelantamientos y creemos que ahora va a ser distinto», aseveró.

Newey no perdió la oportunidad de alabar el trabajo del equipo en este recorrido hacia ser una escudería puntera. «Las instalaciones de Aston Martin son fantásticas. Es un ambiente placentero, agradable y todos hemos pasado ahí muchos días. Es una sensación magnífica estar allí. Son las mejores que he visto en mi vida. La visión y la inversión de Lawrence nos ha dado este activo increíble y ahora tenemos que sacarle partido», apuntó.

Finalmente, Newey reconoció que el equipo depende de varios factores que deben conjuntarse para el éxito. «Es vital la relación triangular entre Honda, Aramco y Valvoline es clave para el éxito de Aston Martin y ahora depende de nuestra sociedad triunfar», auguró. Veremos si todas estas piezas encajan para traer una victoria para Fernando Alonso una década después.