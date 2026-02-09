Así le fue a Red Bull con Newey en años de nuevo reglamento: el precedente con el que sonríe Alonso

En el día de la presentación del coche de Fernando Alonso más esperada de los últimos tiempos es buen momento para repasar la trayectoria del diseñador del AMR26, Adrian Newey, y cómo le fue a Red Bull en las dos ocasiones anteriores que cambió el reglamento de la Fórmula 1. Los precedentes son los de 2018 y 2022. El segundo invita al optimismo con el piloto español y el primero a la cautela.

A estas alturas, nadie en la F1 va a descubrir que Newey es un experto en la aerodinámica. El mejor ingeniero de la historia de este deporte y sobre todo el más laureado se puso al frente del desarrollo del nuevo Aston Martin el pasado marzo, un exigente reto, quizá el mayor de su carrera, debido a la necesidad de la marca británica, una de las que más invierte en su escudería, de comenzar a ser ganadora.

Así las cosas, Newey llegó a la fábrica de Silverstone con el objetivo de empaparse del nuevo reglamento y conseguir que el equipo verde, además de ser uno de los más sólidos de la parrilla a nivel de desarrollo durante el campeonato, dé la sorpresa colándose entre los mejores. Además, tanto el inglés como Alonso soñaban desde hace años trabajar juntos en una misma estructura.

Aston Martin fichó a alguien que por su edad (67 años) y palmarés (13 títulos de piloto y 12 de constructores) se adaptaba a la perfección al desafiante cambio de reglamento que dará a Alonso posiblemente su última gran oportunidad de ganar su tercer Mundial. Por tanto, para analizar si este escenario es real, hay que recordar qué hizo Red Bull con los coches de Newey en las dos últimas temporadas en la que entraron en vigor nuevas normas.

2018: cuatro victorias entre Ricciardo y Verstappen

En 2018, el tercer curso de Max Verstappen como piloto de Red Bull, la escudería austriaca seguía sufriendo el dominio de Mercedes con Lewis Hamilton, que levantó su quinto título a finales de año, y la alternativa de Sebastian Vettel con Ferrari. Es el segundo precedente más reciente y el menos alentador para Alonso y Aston Martin, ya que la generación de coches que abarcaba de 2018 a 2021 es la más parecida a la que se estrenará este 2026.

Red Bull sólo logró cuatro victorias en 21 carreras con el RB14 (dos de Verstappen y dos de Daniel Ricciardo) y, con 419 puntos, acabó bastante alejado de Mercedes (655) y Ferrari (571) en el título de constructores. El holandés, eso sí, fue cuarto sólo dos dígitos por debajo de Kimi Raikkonen (Ferrari) y le dio la primera gran paliza a su compañero de aquella época.

2022: el inicio de la era Newey en el efecto suelo

Ambos llevaban el monoplaza de un Newey que tuvo que reinventarse con el paso de los años para acabar con la hegemonía de Mercedes y su motor híbrido. El ingeniero británico entendió como nadie la era efecto suelo y en 2022, meses después del primer título de Verstappen, apareció con el RB18 con el que el holandés ganó 17 de las dos carreras para convertirse en bicampeón del mundo.

Este precedente es, sin lugar a dudas, el más optimista de cara a lo que Alonso experimentará este año con el primer coche de Newey en Aston Martin, aunque también el que no sirve como espejo, pues la generación de monoplazas que se pondrá en marcha en el Gran Premio de Australia cambia bastante de la que se vio de 2022 a 2025. Al asturiano le tocará escribir su propia historia y volver a sorprender al mundo con el vehículo del ingeniero con el que siempre quiso competir.