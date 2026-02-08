A qué hora es la presentación del coche de F1 de Fernando Alonso: cuándo es y cómo ver por TV gratis el evento de Aston Martin

Los amantes de la Fórmula 1 y, sobre todo, los seguidores de Fernando Alonso están de enhorabuena ya que llega uno de los días claves más esperados por todos los aficionados del piloto asturiano. Aston Martin presentará el nuevo monoplaza para el Mundial de este año con el que esperan, gracias a las innovaciones del ya mítico Adrian Newey, que el bicampeón pueda pelear por sumar un tercer entorchado en su palmarés.

Cuándo se presenta el coche de Fernando Alonso de F1

Desde el pasado mes de enero las diferentes escuderías que participarán en el Mundial de Fórmula 1 2026 han comenzado a dar a conocer sus monoplazas con todo lujo de detalles. Ya se han descubierto coches como los Audi, Ferrari, Red Bull o el propio Williams que conducirá Carlos Sainz por segundo año. La fecha reservada para conocer el Aston Martin que lucirán alrededor de todo el planeta Fernando Alonso y Lance Stroll será este lunes 9 de febrero, que es el día escogido por el equipo británico.

Cómo se llama el coche de Fernando Alonso para la F1 2026

Como viene siendo habitual, todos los monoplazas de la parrilla del Mundial de Fórmula 1 2026 reciben un nombre y el Aston Martin que conducirán Fernando Alonso y Lance Stroll durante el campeonato que comenzará en el mes de marzo seguirá en la línea del nombre de los últimos años. Este primer coche de Adrian Newey en la escudería inglesa favorita de James Bond será el AMR26, por lo que los seguidores del asturiano se encomiendan a este modelo para que consiga llevarse la tan ansiada victoria 33…y por qué no un nuevo Mundial.

A qué hora empieza la presentación del coche de F1 de Fernando Alonso

El equipo inglés programó la presentación del AMR26 con el que participarán en el Mundial de Fórmula 1 2026 para este lunes 9 de febrero. El evento arrancará de manera puntual a las 20:00 horas, una menos en las Islas Canarias, por lo que a partir de esa hora se podrán conocer todos los detalles del monoplaza que Adrian Newey ha hecho para que Fernando Alonso pueda luchar contra los McLaren, Red Bull y compañía para salir campeón por tercera vez en su carrera.

Dónde ver en directo y en vivo online la presentación del coche de Fernando Alonso

Los amantes de este deporte están ansiosos por ver comenzar el Mundial de Fórmula 1 2026, pero, mientras, se tienen que conformar con ir descubriendo esos coches que rugirán por las rectas de los mejores circuitos del planeta y el próximo que saldrá a la luz será el AMR26 de Aston Martin. La presentación en la que se dará a conocer el coche de Fernando Alonso y Lance Stroll se podrá ver en directo por televisión a través del canal de Dazn, que es el medio que tiene los derechos para todo el campeonato.

Por otro lado, todos aquellos aficionados que no se quieran perder la presentación del AMR26 de Fernando Alonso y Lance Stroll deben saber que también podrán seguir gratis en directo en streaming y en vivo online el evento de Aston Martin mediante dos vías. Una de ellas es a través de la aplicación de Dazn, la cual está disponible para ser descargada en dispositivos como teléfonos móviles, tablets y smarts TVs. La escudería británica también ofrecerá la retransmisión a través de su perfil oficial en la red social de TikTok.

Por último, en la web de OKDIARIO te vamos a contar en directo y en vivo online el minuto a minuto con todo lujo de detalles lo que ocurra en esta presentación del monoplaza que Fernando Alonso llevará a lo largo del Mundial de Fórmula 1 2026. Una vez termine el evento organizado por Aston Martin publicaremos todos los detalles y novedades que presentará este AMR26 de Adrian Newey.