Así es Lance Stroll, hijo del dueño y próximo compañero de Fernando Alonso

Canadiense. 23 años. Experimentado en la Fórmula 1 pese a su juventud: 113 Grandes Premios, tres podios y una ‘pole’. Y por encima de todo, hijo del mandamás de Aston Martin. Ese es el perfil de Lance Stroll, el próximo compañero de Fernando Alonso. Un piloto que no ha hecho mucho ruido durante los cinco años y medio que lleva en la competición, quizá el compañero ideal para el español después de su convulsa convivencia con Esteban Ocon.

Lance Stroll desembarcó en la Fórmula 1 con 18 años. Su tierna edad despertó los recelos respecto a su talento real, sobre todo por la fortuna amasada por su padre, el exitoso inversor Lawrence Stroll. ¿Un piloto llegado a golpe de talonario? No era el primer caso en la competición, aunque en este caso también llegaba avalado por algunos triunfos en categorías inferiores.

El montrealés se curtió en el programa de jóvenes pilotos de Ferrari y llamó la atención del automovilismo mundial en 2016, cuando se coronó campeón del Campeonato Europeo de Fórmula 3 con unos resultados apabullantes: 14 victorias, otras tantas ‘poles’ y casi 200 puntos de ventaja sobre el segundo clasificado. Ese éxito y el dinero familiar le abrieron las puertas de la F1 al año siguiente.

Sexto año en la F1

En su primera temporada pilotando un Williams, sorprendió subiendo al podio en el Gran Premio de Azerbaiyán. Después de dos temporadas en este histórico equipo, en 2019 dio el salto a Racing Point, equipo cuya propiedad acababa de adquirir su padre. Con esta estructura ha corrido desde entonces, también desde el cambio de nombre a Aston Martin que tuvo lugar en 2021.

Está claro que Stroll no figura entre los mejores pilotos de la Fórmula 1, pero sus resultados invitan a pensar que no es solo un ‘hijo de papá’. En el pasado Mundial apenas sumó 9 puntos menos que su compañero de equipo, todo un tetracampeón mundial como Sebastian Vettel, aunque este año está sufriendo más -igual que Aston Martin en general- y apenas cuenta con 4 puntos en su casillero. Por ello, no se espera que ponga problemas al liderazgo de Fernando Alonso.