Recaudan donativos para la familia de Mircea, el héroe que murió en el incendio de Tres Cantos

El incendio de Tres Cantos (Madrid) dejó un fallecido: Mircea Spiridon, un hombre de origen rumano de 50 años, a quien muchos en el municipio ya llaman «héroe» por su último acto. Y es que, Mircea intentó rescatar a los caballos de la hípica donde trabajaba cuando las llamas comenzaron a arrasar el recinto.

Según los primeros datos de las autoridades, el fuego se desató a «última hora de la tarde» en una construcción de madera del centro hípico, donde se encontraban decenas de caballos. En cuestión de minutos, las llamas y el humo envolvieron el lugar, dificultando cualquier intento de rescate. Pero Mircea no se lo pensó dos veces y corrió hacia las cuadras para liberar a los animales, quedando atrapado entre las llamas.

Los Servicios de Emergencias desplegaron un amplio operativo de rescate, y finalmente un helicóptero de la Guardia Civil logró evacuar al hombre con quemaduras que afectaban al 98% de su cuerpo, además de tener graves lesiones por inhalación de humo. Fue trasladado de urgencia al Hospital Universitario La Paz, donde falleció horas después debido a la extrema gravedad de sus heridas.

Se ha iniciado una campaña de donaciones

Tras la muerte de Mircea, vecinos y amigos han puesto en marcha una campaña de donaciones para apoyar a su familia. El objetivo principal es cubrir los gastos de la repatriación de su cuerpo a Tulcea, en Rumanía, donde vive su madre, y ayudar económicamente a su esposa y a sus dos hijos adolescentes.

La recaudación se está llevando a cabo a través de la plataforma GoFundMe, bajo el título «Por la familia de un héroe de Tres Cantos». Hasta el momento se han reunido cerca de 2.500 euros de los más de 5.000 previstos, y las aportaciones siguen llegando. Además, se ha habilitado un punto de donaciones físicas en el bar Ana-María, situado en el centro de Tres Cantos, para quienes prefieran colaborar en persona.

Los fondos recaudados no sólo servirán para el traslado de los restos mortales, sino también para aliviar los «costes funerarios» y «ofrecer apoyo inmediato a la familia en un momento de profundo dolor», según explican en la web. «Nos despedimos con mucho dolor de nuestro querido Mircea, fue padre, marido y un gran amigo para todos los que le conocimos, un alma alegre y bondadosa que nos ha dejado», señalan en el portal de donaciones.