El alcalde de Madrid se reúne con el Papa y le regala una escultura de plata de la Virgen de La Almudena

Una escultura en plata de la Virgen de La Almudena, patrona de Madrid, un libro de fotos de la capital de España, una caja de polvorones elaborados por las monjas Agustinas de Jerez y un libro del movimiento cristiano Hakuna. Esos han sido los regalos con los que el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha obsequiado este domingo al Papa León XIV, durante la audiencia privada que el pontífice ha mantenido con el primer edil madrileño.

Según han informado fuentes del equipo de Almeida, el encuentro se ha producido aprovechando un viaje particular a Roma del alcalde de Madrid junto a su esposa, Teresa Urquijo. La audiencia, como es habitual en este tipo de encuentros, se ha llevado a cabo en el Palacio Apostólico de la Ciudad del Vaticano.

Martínez-Almeida ha calificado de «privilegio y oportunidad extraordinaria» la recepción que le ha dispensado el Papa. Fuentes de su gabinete han explicado que el alcalde de Madrid y León XIV han hablado sobre los «desafíos» de la sociedad actual, tales como la necesidad de «mantener la cohesión social y de tratar de no dejar a nadie atrás.

Tras esta audiencia privada en el Vaticano, Martínez-Almeida ha dicho de León XIV que es «un papa extraordinariamente cercano y cariñoso con Madrid y los madrileños». Y ha indicado que le ha reiterado «la invitación para que venga a visitarnos».

Esta es la primera recepción dispensada al alcalde de Madrid en el Vaticano por León XIV, que fue elegido pontífice el pasado mes de mayo en el cónclave que se celebró tras la muerte de su antecesor en la Santa Sede, el Papa Francisco.

El desaparecido pontífice argentino también recibió en su día a Martínez-Almeida. Aquel encuentro se produjo el 18 de marzo de 2023, con motivo de la celebración del IV centenario de la canonización de San Isidro Labrador y del Año Santo Jubilar concedido por la Santa Sede a la capital de España.