La foto de Almeida y Teresa Urquijo durante su viaje a Roma para conocer al Papa León XIV

José Luis Martínez-Almeida se ha convertido en una estrella gracias a su brillante labor al frente del Ayuntamiento de Madrid. El político está casado con Teresa Urquijo, una de las grandes damas de la alta sociedad, y muchos de sus movimientos terminan convirtiéndose en noticia porque hay mucha gente que no quiere perderse nada de ellos. Por ese motivo, en LOOK publicamos un vídeo de Almeida y su mujer en el aeropuerto de Adolfo Suárez, justo antes de coger un avión a Roma. Pero, ¿cuál es el motivo de su viaje? Nosotros tenemos la respuesta.

La pareja ha sido recibida por el Papa León XIV durante una audiencia privada que ha tenido lugar este domingo 28 de diciembre a las 12:30 horas en el Palacio Apostólico de Ciudad del Vaticano. El alcalde de Madrid ha aprovechado su excursión a Roma para realizar esta visita tan importante para él y para su mujer. Durante el encuentro, le han entregado una talla en plata de la Virgen de La Almudena, la patrona de la capital. Sin duda, un bonito detalle que confirma su compromiso y su respeto por la ciudad.

José Luis Martínez Almeida con Teresa Urquijo. (Foto: Instagram)

Esta será la segunda vez que Almeida se reúna con un pontífice, tras su histórica audiencia con el Papa Francisco el 18 de marzo de 2023. Durante aquel encuentro, el alcalde le entregó diversos obsequios simbólicos, entre ellos una botella de agua de San Isidro, un medallón del santo, libros conmemorativos y la camiseta de los tres grandes equipos de la ciudad: Real Madrid, Atlético de Madrid y Rayo Vallecano. Como vemos, siempre está igual de comprometido con la capital.

Tras el fallecimiento del Papa Francisco, en abril de 2025, Almeida expresó sus condolencias y destacó que aquel encuentro fue «un privilegio», recordando al Papa como «una persona extraordinariamente simpática, sencilla y humilde».

La abuela de Teresa Urquijo

El viaje de Almeida y su mujer al Vaticano es significativo y puede interpretarse como una señal muy positiva porque, Teresa de Borbón-Dos Sicilias y Borbón-Parma, abuela de Teresa Urquijo, está ingresada en un hospital de Madrid tras haber sufrido un ictus, tal y como adelantó la revista ¡Hola!.

José Luis Martínez Almeida y Teresa Urquijo en el aeropuerto. (Foto: Gtres)

Teresa se encuentra en las mejores manos, está bien acompañada y arropada por un equipo de profesionales que no le ha soltado de la mano. Su marido, Íñigo Moreno de Arteaga, explicó en la mencionada publicación que «el ictus se produjo mientras almorzábamos», pero supieron actuar desde el primer segundo, «sin pérdida de tiempo». De esta forma, controlaron la situación a tiempo y «no tiene lesión ni secuela ninguna».

En LOOK mostramos unas imágenes de Teresa Urquijo en el aeropuerto, tranquila, relajada y muy ilusionada con su viaje a Roma y su excursión al Vaticano. Esto quiere decir que su abuela evoluciona favorablemente, de hecho, cuando las cámaras de la agencia Gtres le preguntaron, contestó: «Todo muy bien. Fenomenal». Cuando regresen a Madrid, sus respectivas agendas volverán a la normalidad.