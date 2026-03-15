La participación en Castilla y León a las 11:30 se sitúa en el 12,62%: sube un punto respecto a 2022

El 12,62% de los castellanoleoneses, ya han votado a las 11:30 horas de la mañana, según los datos oficiales ofrecidos por la Junta de Castilla y León. La participación, por tanto, ha aumentado 1,32% con respecto a las anteriores elecciones, celebradas en 2022., cuando a las 11:30 horas la participación fue del 11,3%, con un total de 218.721 votos depositados en las urnas.

De acuerdo con los datos ofrecidos por la Junta de Castilla y León, 274.858 han depositado su votos, lo que supone 56.010 votantes más que en los comicios. La provincia donde más ha aumentado la participación es Zamora, con un aumento de más de 2 puntos con respecto a las anteriores.

Le sigue de cerca la provincia de León, con un aumento del 1,72%, Soria, con un aumento del 1,49% y Burgos, que asciende 1,39% con respecto a las elecciones celebradas hace cuatro años.

En las 9 provincias se ha registrado un aumento de la participación a las 11:30 horas de la mañana, con respecto a los anteriores comicios del 2022. Sin embargo, la provincia de Ávila registra un aumento casi imperceptible, con un 0,04% más que las últimas elecciones.

En todo caso, la provincia que a las 11:30 horas lleva la delantera en el porcentaje de participación es Soria, donde el 13,77% de los ciudadanos han depositado su voto, aumentando así en 1,57% la participación registrada en el año 2022 a la misma hora. Le siguen de cerca Segovia, con un 13,08% de participación y la capital, Valladolid, con un 12,97% de votantes que han acudido a las urnas, lo que supone un aumento de la participación de 1,07% con respecto a las elecciones de 2022.

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