No quieren alarmar a la población pero los meteorólogos confirman lo que muchos temían: el verano de 2026 será más cálido de lo normal y las olas de calor dan miedo

El verano de 2026 será el más cálido de lo normal y las olas de calor dan miedo, los meteorólogos confirman lo que muchos temían. Es hora de empezar a prepararnos para un verano que puede acabar siendo la antesala de algo más, con algunas novedades destacadas que pueden acabar siendo lo que nos marcará de cerca. Con la mirada puesta a una serie de cambios que pueden ser claves.

Será el momento de apostar por lo que realmente puede acabar siendo lo que nos acompañará en estos días en los que cada detalle cuenta. Es momento de saber qué es lo que nos estará esperando en estos días en los que quizás hasta la fecha nadie hubiera imaginado. Es hora de saber qué nos espera en un verano en el que podemos tener unas temperaturas por encima de lo que sería habitual en estos días de temporada. Los expertos de la AEMET no dudan en poner sobre la mesa lo que realmente nos estará esperando en estas próximas jornadas.

Los meteorólogos confirman lo que muchos temían

Muchos temían lo que nos estará esperando en estos días en los que quizás tocará saber en todo momento qué es lo que nos estará esperando en estos días en los que todo puede ser posible. Es hora de apostar claramente por una serie de cambios que pueden ser claves.

Lo que tenemos por delante es un marcado cambio de tendencia que, sin duda alguna, acabará siendo lo que nos afectará de lleno, en estos días en los que realmente cada detalle cuenta. Es hora de apostar claramente por esta situación que podría acabar siendo esencial.

En estos días en los que quizás tocará saber qué es lo que nos estará esperando en unas jornadas en las que el tiempo será el que marcará una diferencia importante en estas jornadas en las que todo puede acabar siendo posible. Este tiempo puede acabar siendo lo que nos marcará de cerca y nos advierte de un importante cambio de tendencia.

Tocará saber lo que nos estará esperando en unos días en los que quizás hasta la fecha nadie hubiera imaginado. Es hora de saber qué puede pasar en unas jornadas en las que quizás el tiempo puede convertir España en un horno.

El verano 2026 será más cálido de lo normal y las olas de calor dan miedo

Dan miedo las olas de calor, este verano 2026 acabará siendo más cálido de lo normal y eso quiere decir que tendremos que esperar lo inesperado. Con la mirada puesta a una serie de situaciones que estamos empezando a ver desde hoy mismo. Tocará prepararse para lo inesperado.

Los expertos de El Tiempo no tienen ninguna duda de lo que nos estará esperando: «La previsión estacional muestra un verano con temperaturas más cálidas de lo normal en gran parte de la Península y Baleares. La señal cálida es especialmente clara en amplias zonas del interior, el este peninsular, el nordeste y el área mediterránea así como en ambos archipiélagos».

Siguiendo con la misma explicación: «En cambio, algunas zonas del suroeste peninsular aparecen con una señal menos marcada, dentro de la normalidad, y el extremo noroeste se situaría en un escenario ligeramente más cálido de lo habitual. Canarias también aparece con una tendencia a temperaturas superiores a lo normal. Este tipo de mapas deben leerse siempre con cautela: no son una predicción cerrada, sino una probabilidad. Pero encajan con una realidad que venimos observando en los últimos años: los veranos en España son cada vez más calurosos, más largos y con episodios cálidos más tempranos».

Las lluvias pueden darnos más de una sorpresa inesperada: «Esto no quiere decir que vaya a llover de forma regular ni que el verano vaya a ser húmedo. En España, el verano es una estación seca en muchas regiones, especialmente en el centro, sur y área mediterránea. Por tanto, “dentro de lo normal” puede significar igualmente poca precipitación en zonas donde climatológicamente ya llueve muy poco durante junio, julio y agosto».

Pero cuidado lo que está por llegar será mucho peor de lo esperado: «Uno de los grandes interrogantes es si este verano tendremos muchas jornadas de ola de calor. Y aquí conviene explicar algo importante: una ola de calor no se declara simplemente porque haga mucho calor. Debe cumplir unos criterios de intensidad, duración y extensión. Aun así, la evolución de las últimas décadas es muy evidente. Los veranos recientes han concentrado más episodios de calor extremo, y algunos años han destacado por la duración y la intensidad de sus olas de calor. El gráfico muestra cómo, aunque hay variabilidad de un año a otro, en los últimos años aparecen veranos con un número muy elevado de días de ola de calor. Destaca especialmente el dato de 2022, con 41 días, una cifra que evidencia hasta qué punto los episodios cálidos pueden condicionar una temporada entera. También 2015, 2016, 2020, 2023 y otros veranos recientes muestran valores elevados. Esto no significa que 2026 vaya a repetir necesariamente esos registros, pero sí que partimos de un contexto climático en el que las olas de calor son más probables, más intensas y, en ocasiones, más tempranas».