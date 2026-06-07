Cielo poco nuboso en toda la provincia de Zaragoza, aunque en el sistema Ibérico se prevén chubascos aislados con tormentas en la tarde. Las temperaturas irán en ascenso o permanecerán estables, acompañado de un viento flojo que se moderará del sur y sureste. Aquí tienes la previsión del tiempo en Zaragoza hoy, en los núcleos más importantes.

El tiempo en Zaragoza para hoy

Zaragoza: cielos nublados con probabilidad de lluvia

El cielo se despereza lentamente en Zaragoza, mostrando un tenue manto de nubes que se deslizan suavemente. A primera hora, la temperatura se siente fresca, alrededor de 16 grados y la brisa suave del sureste anuncia un día que promete animarse con el avance de la jornada. Sin embargo, hay margen para chubascos en la tarde-noche, mientras los termómetros alcanzan su pico en 32 grados, creando una sensación térmica que podría llegar a ser agobiante.

Ya por la tarde, el viento soplará con algo de fuerza, alcanzando rachas de hasta 65 km/h y añadiendo un ligero cosquilleo al ambiente. La humedad, que marcará picos del 65%, puede hacer que el aire se sienta pesado al caer la tarde. Con la luz del sol brillando desde las 06:29 hasta su despedida a las 21:35, este será un día donde los cielos nublados y la posibilidad de lluvia nos recuerdan la caprichosa naturaleza del tiempo, un ciclo que siempre nos sorprende.

Calatayud: ambiente fresco con posibilidad de lluvia

Las calles de Calatayud despiertan hoy con un aire fresco y una ligera brisa que promete cambios inminentes. La mañana se presenta tranquila, con temperaturas suaves que rondan los 13 grados, pero los nubarrones ya asoman en el horizonte, presagiando un día de inestabilidad. A medida que avanza la jornada, el cielo se irá cubriendo y las probabilidades de lluvia aumentarán, especialmente durante la tarde-noche.

El contraste entre la mañana y la tarde será notable, pasando de un ambiente sosegado a una situación más agitada. Con un 70% de probabilidad de lluvias y rachas de viento que alcanzarán los 80 km/h, las temperaturas podrán disminuir hasta 13 grados, creando una sensación térmica más fresca. Mejor llevar paraguas y abrigarse bien, ya que la humedad podría hacer que el día sea un tanto incómodo.

Tarazona: ambiente templado con nubes pasajeras

La jornada se presenta con un tiempo templado y algo nuboso. Durante la mañana, las temperaturas rondarán los 14 grados, subiendo hasta los 28 por la tarde. Existe una leve posibilidad de lluvia en la tarde-noche y el viento soplará suave desde el sureste, con algunas ráfagas ocasionales.

Este es un día ideal para pasear y disfrutar de las actividades al aire libre, ya que el ambiente será tranquilo y propicio para una caminata. Aprovecha para salir y respirar aire fresco mientras contemplas el paisaje urbano.