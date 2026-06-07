Nuboso en buena parte de la provincia con nubes bajas al sur por la mañana y algunos intervalos de nubes altas en el resto. A medida que avance el día, se espera nubosidad de evolución en el interior, con temperaturas en ascenso, especialmente notables en el interior. Viento de componente variable al inicio, predominando del norte en la mitad norte y del sur en Araba. Aquí tienes la previsión del tiempo en Bilbao hoy, en los núcleos más importantes.

Así estará el tiempo en Bilbao hoy

Bilbao: cielos nublados y tarde cálida sin lluvia

El cielo se viste de nubes suaves que dan un respiro al amanecer en Bilbao, donde la temperatura mínima ronda los 10 grados. La jornada del 25 de octubre arranca con un aire fresco, que, sin ser frío, se siente distinto por la humedad, que alcanza su punto máximo. A medida que el sol, tímido pero persistente, asoma a las 6:32, el cielo se irá despejando lentamente, ofreciendo una agradable temperatura de 12 grados por la mañana.

Ya por la tarde, el calor hará su aparición, alcanzando los 25 grados en un ambiente algo cargado debido a la humedad en descenso. La brisa, que sopla de manera constante a 10 km/h, se convierte en un buen aliado para esos momentos al aire libre. Con el sol despidiéndose en el horizonte a las 21:49, el día nos regala horas de luz que invitan a disfrutar del tiempo, sin que la lluvia interrumpa nuestros planes, pues no se prevén precipitaciones.

Jornada inestable con posibles lluvias en Baracaldo

Las primeras luces del día en Baracaldo traen consigo un aire fresco que promete una jornada movediza. Las nubes, cargadas de humedad, se ciñen al horizonte mientras el viento sopla con fuerza, creando un ambiente inestable. A medida que avanza la mañana, las temperaturas se mantendrán en torno a los 11 grados, pero la sensación térmica será más baja debido a las rachas que alcanzan hasta 30 km/h.

El panorama cambiará drásticamente a lo largo de la jornada. Por la mañana, el cielo se presentará nublado, pero será en la tarde cuando la situación se complique, con una probabilidad de lluvia del 95% y temperaturas que no sobrepasarán los 18 grados. Con la humedad en niveles elevados, es recomendable salir bien preparado; no olvides tu paraguas y una bufanda, ya que el viento fresco podría sorprenderte.

Guecho: cielo despejado y agradable jornada

El día amanece en Guecho con un cielo mayormente despejado y la temperatura mínima rondando los 12 grados. A medida que las horas avanzan, el sol saldrá a las 06:32, brindando aproximadamente 15 horas de luz. No se esperan lluvias, lo que permite disfrutar de una jornada agradable, aunque la humedad alcanzará niveles considerables, con un 85% que dará una sensación térmica que podría llegar hasta los 22 grados.

Por la tarde, el cielo se mantendrá parcialmente nublado, pero las temperaturas se mantendrán cómodas, con máximas de 22 grados. Sin embargo, el viento soplará de manera moderada a 10 km/h, con ráfagas que podrían alcanzar hasta los 30 km/h, lo que podría hacer que el ambiente se sienta un poco más fresco. Una tarde perfecta para pasear y disfrutar del entorno.

Santurce: cielo despejado y ambiente tranquilo

El tiempo se presenta estable durante la mañana, con temperaturas frescas en torno a los once grados y un cielo mayormente despejado que dará paso a algunas nubes por la tarde. A lo largo del día, las temperaturas alcanzarán hasta veintitrés grados, con una brisa suave y ligera en el ambiente.

Este es un día ideal para pasear y disfrutar de las actividades al aire libre. Con un ambiente tranquilo, se recomienda aprovechar las horas del día, ya que la temperatura será agradable para cualquier plan que surja.

Cielo despejado y ambiente cálido en Basauri

La mañana en Basauri se presenta tranquila, con cielos despejados y temperaturas frescas que rondan los 10 grados, creando un ambiente agradable. No hay posibilidad de lluvia, lo que permitirá disfrutar de un paseo matutino bajo el sol que se asoma con suavidad.

A medida que avance el día, el tiempo seguirá mejorando, alcanzando una calurosa máxima de 26 grados en la tarde. Se recomienda llevar ropa ligera y quizás una gorra para protegerse del sol. La brisa suave del noreste hará que la sensación térmica se mantenga confortable, ideal para disfrutar del aire libre.