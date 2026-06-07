Vídeo con las espectaculares imágenes aéreas de la multitudinaria misa del Papa en Madrid

La visita del Papa a Madrid ha alcanzado su punto álgido, en cuanto al recibimiento del Santo Padre, este domingo en la celebración del Corpus Christi. Más de 1,2 millones de personas, según datos de los organizadores, han recibido a León XIV en un recorrido por las principales calles de Madrid, con final en la Plaza de Cibeles, que ha dejado unas imágenes aéreas a la altura de la histórica acogida al Pontífice.

Debido a la altísima afluencia de feligreses en las calles de Madrid para el recibimiento al Papa y la asistencia a la eucaristía, la Policía Nacional se ha visto obligada a cerrar los accesos del Paseo de la Castellana, por el este y el oeste. Delegación del Gobierno ha cifrado en 1,1 millones la asistencia este domingo para el acto, en todo un recorrido en el que la comunidad católica ha arropado a León XIV con una continuada ovación y gritos constantes de «¡viva el Papa!».

El recorrido del Pontífice ha comenzado en torno a las 9:00 horas, con salida desde la Nunciatura en dirección al Instituto Ramiro de Maeztu, en la calle de Serrano, donde ha descendido del coche que le transportaba para subirse al papamóvil. Ya en el icónico vehículo, el Santo Padre ha iniciado su camino por las calles céntricas de Madrid, donde la multitud se agolpaba para mostrar su apoyo al obispo de Roma.

Durante el trayecto, que ha contado con un primer paso por Cibeles, el descenso hacia la Plaza de Neptuno y el regreso al lugar de celebración de la misa del Corpus, el papamóvil se ha detenido en más de una ocasión y el Pontífice ha bendecido a algunos bebés que los escoltas le han acercado al vehículo.

Ya en Cibeles, el Papa ha saludado al Rey Felipe VI y a la Reina Letizia, que han asistido a la Santa Misa junto a la Princesa de Asturias y a la Infanta Sofía y también han sido recibidos con una gran ovación por los presentes. A continuación, León XIV ha recibido de manos del alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, la Llave de Oro de la ciudad, antes de iniciar la ceremonia religiosa.