Marruecos dice que ha frustrado un nuevo asalto a Ceuta de «cientos» de inmigrantes

Las fuerzas de seguridad de Marruecos aseguran haber frustrado este sábado el intento de «cientos» de inmigrantes, en su mayoría subsaharianos, de cruzar de forma irregular a Ceuta. Según su versión, estos se habrían ocultado en las afueras de la urbe fronteriza de Fnideq (Castillejos) y los agentes marroquíes los dispersaron. El centro urbano de la localidad permanece en calma, entre un amplio dispositivo policial y con controles en las principales carreteras de acceso.

Marruecos trata de visibilizar el supuesto apoyo a la contención de una posible nueva avalancha tras las críticas por la invasión de 80.000 personas del pasado 30 de julio. La normalidad está lejos de llegar a Ceuta, donde miles de inmigrantes ilegales deambulan aún por la ciudad autónoma.

En este tiempo, el Gobierno español ha defendido a las autoridades marroquíes, descartando cualquier participación en el multitudinario asalto. El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha reiterado la «lealtad y confianza» en la cooperación con Rabat, país que, asegura, está implementando «de una forma relevante e importante» sus medios de protección fronteriza en Ceuta y Melilla.

Calma en la frontera