Gran ovación y vítores a los Reyes al subir al altar de la misa de Cibeles con el Papa León XIV

Los Reyes, la Princesa de Asturias y la Infanta Sofía han sido recibidos esta mañana con una gran ovación y vitores por el más de un millón de fieles que se han congregado en la Plaza de Cibeles para asistir a la Misa del Corpus Christi presidida por el Papa León XIV.

Los aplausos y gritos de «¡Viva el Rey!» se han producido cuando la Familia Real al completo subía las escaleras al altar de la misa. Previamente, los Reyes y sus hijas han acompañado al Pontífice en el Ayuntamiento de la capital, donde el alcalde, José Luis Martínez Almeida, le ha entregado la llave de oro de la ciudad.

La misa ha comenzado con algo de retraso. Pasados unos minutos de las diez de la mañana, el obispo de Roma ha dado comienzo a esta eucaristía masiva, donde se han desbordado todas las previsiones.

Ante la elevada afluencia de asistentes, la Policía ha cerrado los accesos al Paseo de la Castellana, tanto por el este como por el oeste, debido a que se ha alcanzado la ocupación máxima prevista para el evento. Según la organización, la afluencia de público ha rebasado ampliamente las previsiones iniciales.

Miles de fieles esperando al Papa

Los miles de fieles que se han concentrado en Cibeles y a sus alrededores han querido transmitirle al Pontífice su ilusión y alegría por su visita. Muchos de los asistentes reconocen que «por el ambiente, se nota que hay ganas».

En los accesos a los sectores se han ido concentrando familias con niños, jóvenes cargados con mochilas y grupos parroquiales organizados, equipados para soportar una larga jornada marcada por altas temperaturas. Botellas de agua, gorras, sombreros, mantas y otros elementos para protegerse del calor forman parte de una imagen repetida entre los peregrinos.

Algunos participantes han aprovechado incluso para desayunar o compartir comida en pequeños corrillos, en un ambiente de convivencia. Otros también han dedicado esos momentos previos a la oración personal o a rezos comunitarios.

Entre los asistentes se pueden leer pancartas que permiten identificar a los fieles con sus parroquias, diócesis y movimientos eclesiales, aunque también se pueden ver banderas nacionales y estandartes que permiten reconocer a peregrinos llegados de diferentes lugares.

Almeida le entrega las llaves de Madrid

José Luis Martínez-Almeida ha hecho entrega al Papa León XVI de la Llave de Oro de la capital en el zaguán del Palacio de Cibeles.

En el mismo acto, el Papa le ha hecho un obsequio a José Luis Martínez-Almeida, quien ha respondido haciéndole entrega de la Llave de Oro de la ciudad. Se trata del máximo reconocimiento de hospitalidad de la capital al Papa en su condición de jefe de Estado.

Es una pieza de orfebrería que emula las antiguas llaves de la muralla y representa la confianza y la bienvenida de los madrileños a los mandatarios más relevantes que visitan la ciudad en viaje oficial, entre ellos al Papa Benedicto XVI en 2011.