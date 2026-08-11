El Consell acoge un 180% más de menas de los que caben y avisa a Sánchez: «Ceuta es un problema de Estado»

Los centros de acogida de menores inmigrantes no acompañados, menas, de la Comunidad Valenciana albergan ya tal cantidad de jóvenes que superan en un 180% su capacidad. Es decir, que prácticamente hay dos menas por cada plaza. La situación es crítica y está generando una enorme tensión, por cuanto el gobierno de Pedro Sánchez no ha dirigido al ejecutivo valenciano casi dos semanas después de la invasión de Ceuta. Ni para explicarle la situación ni para conocer si tiene o no plazas para esos mismos menores.

La Generalitat esperaba que la crisis de Ceuta fuera objeto de una conferencia sectorial en la que pudiera exponer que su capacidad está tan saturada que hay dos menores no acompañados donde solo debería haber uno y que, por tanto, no caben más. Así como que el gasto al que el gobierno compromete ahora a los territorios a partir del cuarto mes de estancia no debe corresponder a las autonomías, sino al ejecutivo.

La Generalitat Valenciana suma a la llegada de menores extranjeros no acompañados por vía terrestre y crisis de otros territorios, como es el caso de la invasión de Ceuta, la llegada de pateras, con 12 ocupantes por cada una de ellas en el último mes, que hacen imposible la incorporación de más menas a su sistema de protección de menores.

El punto de inflexión de esa tensión se ha alcanzado esta semana, después de que el Ministerio, que dirige Elma Saiz, haya convocado a la comisión sectorial de juventud e infancia, a la que acuden los técnicos y no los consejeros, con carácter previo a la conferencia sectorial, para aprobar el acta de la anterior comisión, celebrada el pasado 1 de julio, y aprobar el acuerdo de distribución territorial a Ceuta del crédito destinado a la financiación en 2026 en atención a niños, niñas y adolescentes migrantes no acompañados por 25 millones de euros. Es decir, el mismo que la propia ministra anunció a bombo y platillo hace una semana. Y que, según dijo entonces, procederían de la habilitación de una partida extraordinaria por parte del ejecutivo.

La consellera de Servicios Sociales del Gobierno valenciano, Elena Albalat, ha recordado este mismo martes a este respecto que el de Ceuta es «un problema de Estado, en que el gobierno no está aceptando su responsabilidad». «Solo hay que ver que el presidente sigue de vacaciones ante esta invasión que ha sufrido Ceuta», ha añadido.

También ha destacado que «es el gobierno el que tiene que cumplir la ley y tener sus propias responsabilidades que la ley le exige». Y ha enumerado: el control de las fronteras, la determinación de la edad de estos menores, la identificación de estos menores; la necesidad de que el gobierno de Sánchez trabaje en origen para poder controlar a sus familias, identificarlas y hacer una reagrupación familiar y la tramitación «de manera individualizada» de cada expediente de cada menor.

La consellera valenciana ha advertido de que el Gobierno, «antes de exigir responsabilidades a las comunidades autónomas, tiene que asumir las suyas, que le marca la ley».