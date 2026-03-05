Quién es Alfonso Fernández Mañueco: su esposa, hijos, qué edad tiene, estudios y su trayectoria en el PP

Con la vista puesta a las elecciones autonómicas de Castilla y León, el candidato del Partido Popular y actual presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, quiere revalidar su cargo como presidente de Castilla y León.

Su esposa y cuántos hijos tiene

Alfonso Fernández Mañueco, presidente de la Junta de Castilla y León, está casado con Fina Martín Lozano, una funcionaria discreta con quien tiene dos hijas, Ana y Loreto. Conoció a su esposa en la Facultad de Derecho de Salamanca y ella mantiene un perfil público muy bajo

Su padre y su madre

Los padres de Alfonso Fernández Mañueco, actual presidente de la Junta de Castilla y León, fueron Marcelo Fernández Nieto y Pilar Mañueco Bocos. Su padre fue una figura política y judicial destacada en Salamanca. De profesión magistrado, tuvo una amplia trayectoria durante la dictadura franquista, llegando a ser alcalde de Salamanca (1969-1971), procurador en las Cortes y gobernador civil de Zamora. El dirigente popular es el menor de ocho hermanos, entre los que destaca José María Fernández Mañueco, quien fue presidente de la Unión Deportiva Salamanca.

Qué edad tiene y de dónde es

Alfonso Fernández Mañueco nació el 29 de abril de 1965 en Salamanca (60 años), en la comunidad autónoma de Castilla y León. Su vinculación con Salamanca no solo es biográfica, sino también política: fue alcalde de la ciudad y ha desarrollado buena parte de su carrera pública en esta provincia, lo que le ha permitido construir una base política sólida en el territorio.

Su educación y sus estudios

Fernández Mañueco es licenciado en Derecho por la Universidad de Salamanca, una de las instituciones académicas más antiguas y prestigiosas de España, la Universidad de Salamanca.

Tras finalizar sus estudios universitarios, centró su carrera profesional en la política, sin desarrollar una trayectoria prolongada en el ejercicio privado de la abogacía. Su formación jurídica ha sido un elemento relevante en su desempeño institucional, especialmente en etapas en las que ha ocupado responsabilidades de gestión y gobierno.

De qué partido es

Alfonso Fernández Mañueco pertenece al Partido Popular (PP), formación de centroderecha fundada en 1989.

Dentro del partido ha ocupado diversos cargos orgánicos y de responsabilidad: ha sido presidente provincial del PP de Salamanca y presidente autonómico del PP en Castilla y León. Además, ha formado parte del Comité Ejecutivo Nacional del partido, integrándose en la dirección nacional.

Su liderazgo en Castilla y León se ha caracterizado por la defensa de la estabilidad institucional en la comunidad y por su apuesta por la continuidad de las políticas del PP en la región, donde el partido ha gobernado durante amplios periodos desde la creación de la autonomía.