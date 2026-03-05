El Tribunal Supremo ha ordenado al Gobierno de Pedro Sánchez que regule la jubilación anticipada de la Policía Nacional. El Alto Tribunal ha dado este paso al constatar que el Ejecutivo sigue sin cumplir la sentencia firme de mayo de 2025 que le obliga a regular este derecho en condiciones de igualdad con otras policías del Estado.

La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Supremo ha dictado un auto de ejecución forzosa de la resolución, fechado a 25 de febrero, al que ha tenido acceso OKDIARIO.

La sentencia de 2025 declaró «la obligación de la Administración del Estado de iniciar el procedimiento y elaborar una disposición reglamentaria para la regulación de la jubilación anticipada para los miembros de la policía nacional encuadrados en el Régimen General de la Seguridad Social en condiciones de igualdad con el resto de cuerpos policiales autonómicos y locales».

Sin embargo, transcurrido casi un año sigue sin cumplirse por el Gobierno de Sánchez, por lo que el sindicato Jupol, el mayoritario en la Policía Nacional, presentó una demanda de ejecución forzosa, que ha estimado el Supremo y ahora da cinco días al Ejecutivo, cumplidos el pasado 3 de febrero, para que comunique el órgano responsable de ejecutar el fallo y detalle qué actuaciones ha llevado a cabo.

