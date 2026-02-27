De los Cobos reaparece: «Ni policías ni guardias civiles se merecen el bochorno que nos hacen pasar»

Diego Pérez de los Cobos, coronel de la Guardia Civil, ha reaparecido en un acto del sindicato CEP donde ha defendido su institución y la de la Policía Nacional como «esencial» para el bienestar del ciudadano y el progreso de España. El que ejerciera de director de las operaciones policiales para frustrar el referéndum independentista ilegal del 1-0 en Cataluña ha asegurado que «ni policías ni guardias civiles se merecen el bochorno» que les hacen pasar.

«La Policía Nacional y la Guardia Civil son cuerpos de seguridad del Estado, al servicio de la totalidad de los ciudadanos, y si alguien, en lugar de ejemplares servidores públicos, busca disponer de despreciables lacayos al servicio de causas de parte y dispuestos a hacer cualquier cosa que satisfaga los intereses de su amo, tenemos que enseñarle la puerta de salida y decirle, bien claro, que se ha equivocado de sitio», ha afirmado De los Cobos.

El coronel, además, destacó que tanto policías nacionales como guardias civiles «han escrito durante muchas décadas, con su sangre y su sacrificio personal algunas de las páginas más heroicas de la historia de España y no están dispuestos a permitir que cuatro indignos vengan a intentar emborronarlas por pura ambición personal».

De los Cobos ha destacado como «motivo de satisfacción» el nombre con el que se denomina a los premios del CEP, en homenaje a María José García Sánchez, asesinada por ETA con sólo 23 años en Zarautz cuando participaba en una operación contra un comando antiterrorista.

«Me parece importantísimo que en los tiempos en los que vivimos, cuando algunos pretenden convencernos de que hay que pasar página sobre todo lo relacionado con ETA y que prácticamente aquí no pasó nada, una institución como la CEP rinda homenaje a sus víctimas en la persona de María José», ha confesado al respecto.

El coronel destaca que «las instituciones serias son instituciones con memoria y honran a sus muertos». «Porque pretender convencernos de que hay que olvidar lo que ocurrió con tantos policías, guardias civiles y ciudadanos de a pie que fueron vilmente asesinados por la espalda, tan solo por vestir un uniforme o por pensar de una forma distinta a como lo hacían sus asesinos, es traicionar su memoria y traicionar también la nobleza de la causa por la que perdieron sus vidas», ha aseverado, destacando que «España seguirá siendo un Estado de derecho y un país libre».

Pérez de los Cobos ha señalado a aquellos que pactan con los que blanquean a los proetarras. «Es traicionar su memoria –de las víctimas– blanquear a quienes con su aliento a los terroristas y su apoyo moral mediático, ideológico, jurídico y no en pocas ocasiones también logístico, fueron absolutamente determinantes para que los asesinos pudieran cometer sus viles atrocidades», ha subrayado.

«Dar a esos cómplices un tratamiento casi de ciudadanos ejemplares resulta tan abyecto como facilitar mediante argucias legales que quienes hasta hace bien poco presionaban literalmente el gatillo para asesinar a nuestros compañeros estén ahora paseándose libremente por las calles como si aquí no hubiera pasado nada», ha completado no sin antes de finalizar pedir «lealtad hacia nuestros muertos ante tanta traición».