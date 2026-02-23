Policías y guardias civiles en la calle contra su ministro: «¡Ni un minuto más, Marlaska dimisión!»

Una multitud de policías nacionales y guardias civiles se han concentrado este lunes frente al Ministerio del Interior para exigir la dimisión de Fernando Grande-Marlaska y del director general de la Policía, Francisco Pardo Piqueras. Han sido los sindicatos Jusapol y Jupol los que han convocado esta manifestación donde decenas de personas han reclamado una mayor dotación de medios materiales y la equiparación salarial con otros cuerpos policiales del estado. «¡Ni un minuto más, Marlaska dimisión!», han proclamado en la concentración, convocada para denunciar la desprotección de la inspectora de la Policía Nacional que denunció por agresión sexual al ya ex director adjunto operativo (DAO) de la Policía Nacional, José Ángel González.

«Es un maltrato sistemático el que tenemos. El abandono, la falta de medios materiales, de medios humanos… Vimos como en Barbate asesinaron a dos compañeros de la Guardia Civil y aquí no ha cambiado absolutamente nada entonces creemos que no es digno de que sea ministro del Interior», ha declarado a OKDIARIO Laura Sánchez, portavoz de Jupol.

Sobre la acusación de agresión sexual que pesa contra el ex director adjunto operativo (DAO) de la Policía Nacional, José Ángel González, la portavoz del sindicato policial ha dicho que es «el mayor escándalo que se ha vivido en una cúpula policial» y que ante esto vemos como están tanto el ministro del Interior como el director general de la policía «escondidos y atrincherados» y que «nadie sale a dar la cara con una crisis tan grave». «Tenemos que salir nosotros a limpiar un uniforme que no hemos ensuciado», ha añadido.

La grave crisis institucional desencadenada por la admisión a trámite de una querella contra el ya ex director adjunto operativo (DAO) ha provocado la reacción de los policías nacionales, apoyados por guardias civiles y por ciudadanos de a pie, que se han juntado este lunes frente a la sede de Interior para exigir la dimisión de Marlaska y de Pardo Piqueras.

«Estamos ante una quiebra evidente de la responsabilidad política y de los mecanismos internos de protección dentro de la Policía Nacional», ha denunciado el secretario general de Jupol, Aarón Rivero. El sindicato mayoritario de policías nacionales señala como elemento más grave de la crisis que la víctima no acudiera a los canales internos de denuncia, sino que presentara una querella en los juzgados, señal de que no confiaba en el sistema.

«El propio ministro ha presumido en numerosas ocasiones de los protocolos internos y de las garantías del sistema. Si la víctima no ha confiado en esos mecanismos y ha acudido directamente a la vía judicial, es porque se ha sentido desprotegida», ha señalado Rivero. El sindicato considera especialmente significativo que la denunciante haya necesitado protección policial al temer por su integridad, lo que, según Jupol, evidencia un fallo profundo en la estructura de confianza interna.

Por ello, consideran que Marlaska debe dimitir de inmediato, ya que ha sido él mismo quien «ha fijado el listón político» en casos similares. «Cuando el sistema no protege y la víctima siente que no puede denunciar dentro de la propia institución, el responsable último es el máximo titular del Ministerio», añaden desde Jupol.

La jubilación y dimisión del DAO

Los manifestantes, liderados por Jupol, critican también que el DAO presentara su dimisión y no fuera cesado por el Gobierno. Además, fue jubilado posteriormente de forma honrosa. El sindicato indica que la mencionada jubilación se verá incrementada gracias a las condecoraciones acumuladas, con un aumento del 20 %, lo que supondrá que el denunciado por agresión sexual perciba cerca de 5.000 euros brutos adicionales anuales.

«Es inaceptable que, en medio de una investigación por hechos tan graves, la salida sea una jubilación honrosa con mejoras económicas. Este mensaje es demoledor para la base del Cuerpo y para la ciudadanía», traslada el secretario general del sindicato mayoritario de policías nacionales.