La denunciante del DAO exige al juez «plena reserva» sobre el audio que probaría la violación

La inspectora que denunció a José Ángel González, ex director adjunto operativo (DAO) de la Policía Nacional por agresión sexual, ha exigido al Juzgado de Violencia sobre la Mujer Número 8 de Madrid, que instruye el caso, que acuerde la «plena reserva» de los audios que probarían la violación, así como también del listado de llamadas y de los pantallazos de mensajes aportados.

El abogado de la denunciante, Jorge Piedrafita, ha advertido este martes en un escrito de la «reprobable situación» de la agente de la Policía Nacional por la filtración de sus «datos personales», lo que ha «precisado de la implantación de escolta policial para garantizar su seguridad».

Por ello, la defensa de la denunciante solicita «la plena reserva y salvaguarda de la prueba en sede judicial», para que pueda ser consultada «únicamente en la misma bajo la presencia de la Letrada de la Administración de Justicia para evitar más filtraciones que vulneran la identidad» de la agente.

El abogado ha entregado al juez un listado de llamadas realizadas a la denunciante por el ex dirigente policial, pantallazos de los mensajes recibidos vía WhatsApp aludidos en la querella y la grabación de los audios realizados por ella y que también son descritos en la misma, pidiendo que se admitan.

El Juzgado de Violencia sobre la Mujer Número 8 de Madrid, que instruye la causa, reclamó la semana pasada al abogado de la agente de Policía que se ha querellado contra el ex DAO tanto los audios como el resto de pruebas del presunto delito de agresión sexual.

La defensa solicitaba en la querella una prueba pericial informática «en caso de ser impugnada la autenticidad de las llamadas, mensajes y audios». Además, pedía que fuera realizada por agentes de la Guardia Civil «con experiencia en peritaje judicial especializado para el cotejo, análisis forense y verificación tanto de la autoría como del contenido de dichos mensajes, con el fin de garantizar su validez probatoria y evitar cualquier manipulación o alteración».