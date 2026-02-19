Un sobrino del ex DAO logró la 7ª mejor nota del año al entrar en la Policía con 42 años

Un sobrino del ex director adjunto operativo (DAO) de la Policía Nacional José Ángel González Jiménez logró la séptima mejor nota del año de entre 2.381 candidatos al entrar en el Cuerpo con 42 años. Se trata de Toño, un familiar muy conocido entre los agentes que logró entrar de forma tardía a la Policía con excelentes calificaciones, especialmente en las pruebas prácticas quedando entre las primeras posiciones para aprobar la oposición.

Su primer destino de prácticas fue Logroño, cerca de Aguilar del Río Alhama (La Rioja), pueblo natal de la familia del ya ex DAO dimitido tras cometer una presunta violación. En su pueblo ejerció la actividad política y llegó a ser concejal. Aficionado al ciclismo desembarcó en la Policía Nacional con aires de grandeza, según el testimonio de sus ex compañeros. Presumía de ser el sobrino del DAO y no mantenía precisamente un bajo perfil como acostumbran los alumnos de prácticas.

Ahora, el sobrino del ex DAO está en su primer destino forzoso. Ha recalado en la comisaría de Miranda del Ebro, un municipio de Burgos de 36.000 habitantes. Se trata de una localidad con una notable actividad delictiva vinculada, según fuentes policiales, al tráfico de drogas y a la presencia de clanes organizados. «Hay mucha delincuencia y bastante clanes gitanos. Droga. Ahí hay una comisaría hace años ya», señala uno de los testimonios recogidos.

El familiar directo del ex director adjunto operativo acumuló una nota final de más de 8,3 puntos sobre 10, lo que le permitió escalar hasta las primeras posiciones de un proceso selectivo en el que competían miles de aspirantes. El sobrino iba al monte a practicar las pruebas de tiro con su pariente ilustre en el cuerpo, según presumía él mismo.

El nombramiento como funcionario de carrera de la Escala Básica, categoría de policía, fue rubricado por el secretario de Estado de Seguridad y publicado en el BOE una vez formalizados los requisitos de jura o promesa y toma de posesión.

La resolución, firmada por el director general de la Policía, Francisco Pardo Piqueras, en virtud de delegación establecida por una orden interna de 2005, incluye a Toño y cuyo curso de formación práctica ha concluido ahora.

«Chaval majo, pero muy soldado con los suyos», resume para OKDIARIO un compañero que coincidió con él durante ese periodo. La expresión captura bien la percepción extendida en la comisaría: alguien afable en el trato personal, pero con una adhesión casi marcial a determinadas lealtades institucionales y políticas.

Según varios testimonios, el nuevo agente no mantuvo el perfil recatado que suele caracterizar a los alumnos en prácticas. Lejos de ello, hacía valer su vínculo familiar con el entonces DAO.

La incorporación de Jiménez Romano se produce en el marco de una promoción numerosa, más de 2.300 aspirantes, convocada en noviembre de 2022 y que ha visto retrasada su resolución definitiva hasta mayo de 2025 por la acumulación de recursos judiciales, aplazamientos individuales y ejecuciones de sentencias, según detalla la propia resolución del BOE y como suele ser habiutal.

El contexto no es menor. La convocatoria de 2022 fue una de las más competidas de los últimos años, con miles de aspirantes pujando por las plazas ofertadas. Ingresar con 42 años y quedar séptimo de promoción es, en términos objetivos, un resultado sobresaliente, independientemente de cualquier otra consideración. Según las voces pulsadas sorprendió un resultado tan positivo para él.

En los cuerpos policiales, donde los rumores circulan con la velocidad –»Esto parece la serie La que se avecina», resumen–, el caso del sobrino del DAO se ha convertido en un ejemplo recurrente de cómo los vínculos familiares con la cúpula pueden proyectar una sombra sobre trayectorias que, sobre el papel, resultan impecables.

La nota es real. El séptimo puesto, también. Pero en Miranda de Ebro, un agente nuevo cargará con algo más pesado que el reglamento: el apellido de su tío.