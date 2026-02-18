El ex DAO a OKDIARIO: «Estoy hundido, soy inocente, me enteré de la denuncia por la prensa a las 6 de la tarde»

«Estoy hundido, soy inocente». Son las declaraciones exclusivas a OKDIARIO de José Ángel Jiménez, ex director adjunto operativo de la Policía Nacional, que presentó su dimisión este martes tras conocerse una querella por agresión sexual y otros tres delitos de una funcionaria policial. OKDIARIO ha contactado con el ex DAO. Se muestra hundido, pero responde con corrección a nuestras preguntas.

El ex DAO asegura a OKDIARIO que se enteró de la querella contra él por la prensa: «Me enteré ayer [por el martes] a las 6 de la tarde». ¿A quién se lo comunció?, le preguntamos. Piensa unos segundos y responde: «Yo no se lo comuniqué a nadie. A partir de las 6 de la tarde empezó a salir en los medios». OKDIARIO fue el primero en ofrecer la noticia. «Me enteré por los medios de la querella, sí, sí…», asegura. ¿No se lo comunicó nadie personalmente?, insistimos. Responde: «No, no». Según el DAO, por tanto, tampoco tuvo notificación alguna de la querella y de su citación.

El ex DAO no aclara a quién le comunicó la querella o a quién llamó: «Ya lo sabía todo el mundo». Y confirma: «El director general [Francisco Pardo] y Gemma [Barroso] ya lo sabían». Gemma Barroso ha sido hoy elegida para sustituirle como DAO.

Cuando le preguntamos por posibles denuncias falsas anteriores similares protagonizadas por la inspectora prefiere no hacer comentarios: «Bueno, mire prefiero no hacer ningún tipo de declaración más. Le agradezco mucho su llamada». OKDIARIO sabe que el ex DAO ha comentado a su entorno: «Me han tendido una trampa y lo demostraré».

«Elige lo que quieras»

La víctima que denuncia una violación cometida por el director adjunto operativo (DAO) de la Policía Nacional, José Ángel González Jiménez, fue ascendida al rango de inspectora apenas tres meses después de la agresión sexual que asegura que sufrió el 23 de abril de 2025. La agente, tal como desvela OKDIARIO, aparece en la relación de ascensos del Boletín Oficial del Estado (BOE) del 16 de julio de 2025, con una muy buena nota y por mérito propio, en la resolución que formaliza el ascenso de 227 subinspectores a la categoría de inspector de la Policía Nacional.

El ascenso se produce en medio de la tormenta de llamadas y mensajes a la que sometieron a la mujer que, como adelantó OKDIARIO, denuncia violación y acoso. La querella, presentada el 9 de enero de 2026 ante los tribunales de Madrid, acusa a González Jiménez de cuatro delitos: agresión sexual con penetración, coacciones, lesiones psíquicas y malversación de caudales públicos, todos ellos con la agravante de abuso de superioridad.

El ascenso se produjo el 2 de julio de 2025, apenas diez días después de que, según la querella, el comisario Óscar San Juan González —asesor directo del DAO— contactara con la víctima para proponerle que eligiera su destino profesional a cambio de silencio.

«Elige a qué destino/puesto de trabajo quieres ir», le dijo San Juan, según recoge el escrito de acusación. Ahora este policía, mano derecha del DAO, ha sido destituido de forma fulminante por el Ministerio del Interior.

La resolución del ascenso fue firmada el 2 de julio de 2025 por Francisco Pardo Piqueras en su calidad de director general de la Policía. Se trata de un cargo de confianza política que está por encima del DAO, que es el primer uniformado del puesto y el principal encargado de asuntos operativos. González Jiménez deja los aspectos institucionales a Pardo Piqueras.