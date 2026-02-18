La nueva DAO recibió la denuncia por violación de la agente y no hizo nada hasta que OKDIARIO la destapó

Gemma Barroso, la nueva Directora Adjunta Operativa (DAO) de la Policía Nacional de forma interina, recibió la denuncia por violación de la agente y no hizo nada hasta que OKDIARIO lo destapó. El Ministerio del Interior dice no saber nada de la denuncia contra el que fuera máximo jefe uniformado de la Policía José Ángel González Jiménez hasta que saltó en la prensa, sin embargo, la querellante le relató lo ocurrido a su superior jerárquica antes de que el escándalo fuera publicado.

La confesión se produjo a las 16:00 horas del pasado martes 17 de febrero y la víctima del DAO le contó lo ocurrido a Gemma Barroso, entonces subdirectora general de Recursos Humanos y Formación. Le explicó que su presunto agresor era José Ángel González Jiménez.

Fuentes consultadas aseguran que Barroso «se quedó en shock» y no actuó de forma inmediata. No se tomaron medidas en Interior hasta que el escándalo saltó a la luz y Ángel González Jiménez no dimitió hasta última hora de la tarde, cuando lo ocurrido ya se había hecho público.

Ni 24 horas después de lo sucedido, la policía que conoció el relato de primera mano por parte de la víctima ha sido nombrada DAO. La Orden 859/2023, de 21 de julio, establece que el relevo en los supuestos de vacante, ausencia o enfermedad de la persona titular de la Dirección Adjunta Operativa se asume por los titulares de la Subdirección General de Recursos Humanos y Formación, de la Subdirección General de Logística e Innovación y del Gabinete Técnico, por este orden. De este modo, Gemma Barroso ha ocupado la plaza.

Se sintió desprotegida

Según ha podido saber OKDIARIO, la víctima se sintió desprotegida en el día de ayer cuando el escándalo saltó a la luz. Interior no hizo nada hasta que los medios de comunicación empezaron a publicar lo ocurrido, pese haberlo contado ella misma en persona a primera hora de la tarde.

También está decepcionada a raíz de la filtración de su identidad y datos personales. Su abogado, Jorge Piedrafita, ha pedido a Interior que se la proteja, algo que aún no ha ocurrido pese a que el ex DAO sigue manteniendo a su escolta. El ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, se ha comprometido a dimitir si la víctima se sintió en algún momento desprotegida.

Puesto en el cargo por Pardo

José Ángel González Jiménez, más conocido como Jota dentro de la Policía Nacional, llevaba más de 40 años dentro del Cuerpo. Fuentes de altos mandos aseguran que su cargo como DAO fue impuesto por el actual director general de la Policía Nacional Francisco Pardo Piqueras.

Las mencionadas voces aseguran que Pardo Piqueras presumía en reuniones policiales de que él mismo había convencido al ministro Fernando Grande Marlaska para colocarle en el cargo. Marlaska tenía otros nombres, pero acabó escogiendo a la persona de confianza de Pardo Piqueras para dar estabilidad a la Policía Nacional. Francisco Pardo Piqueras aún no se ha pronunciado sobre el asunto y mantiene un bajo perfil.

Altos cargos de la Policía Nacional también destacan que José Ángel González Jiménez tiene una estrecha relación con Segundo Martínez, el que fuera jefe de seguridad de Moncloa cuando José Luis Rodríguez Zapatero era presidente del Gobierno.

«Jota actuaba de manera abusiva»

Agentes de la Policía Nacional en conversación con OKDIARIO aseguran que hubo momentos en los que el ex DAO se comportó de forma autoritaria con sus subordinados. «Al día siguiente se le olvidaba, se comportaba de forma abusiva con quién sabía, a los jefes no se enfrentaba», explica una fuente policial.

Un episodio controvertido también se produjo cuando se le entregó un retrato en la inauguración del paseo de la Policía Nacional en Logroño. Fuentes sindicales explican que el ex DAO no pagó por el trabajo artístico y además el agente tuvo que pagar de su propio bolsillo los 100 euros que costó la enmarcación.

Meses más tarde, José Ángel González Jiménez se enfadó con el autor del retrato porque solicitó una medalla blanca en la Policía. «La que me has liado con la medallita, todavía te doy una hostia», le dijo en un acto en el que el autor de su retrato fue a saludarle.