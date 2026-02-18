OKDIARIO sorprende al DAO dimitido por violación usando coche oficial y escolta pese a haber abandonado el cargo

José Ángel González, el ya dimitido director adjunto operativo (DAO) de la Policía Nacional y hasta ahora mano derecha del ministro Fernando Grande-Marlaska, ha sido captado por OKDIARIO abandonando su vivienda oficial en Madrid, horas después de que este medio desvelara en primicia la denuncia por presunta violación y la admisión a trámite de la querella presentada contra él por una inspectora subordinada por agresión sexual.

En las imágenes la reportera de OKDIARIO le pregunta si Marlaska conocía la denuncia contra él por violación a una agente sin obtener respuesta por parte del DAO, que abandonó su domicilio en coche oficial a las 07:40 horas de este este miércoles y custodiado por un escolta pese a haber dimitido de su cargo.

El que era el número 1 del Cuerpo Nacional de Policía ha caído fulminantemente tras conocerse que el Juzgado de Violencia sobre la Mujer número 8 de Madrid lo ha citado a declarar el próximo 17 de marzo, junto a la denunciante, una inspectora con la que mantuvo en el pasado una relación marcada, según la querella, por «una asimetría de poder institucional manifiesta».

Según el relato de los hechos recogido en la querella, a la que ha tenido OKDIARIO, el DAO habría agredido sexualmente a la víctima el 23 de abril de 2025 en su propio domicilio oficial, tras utilizar su autoridad jerárquica para obligarla a abandonar su puesto de trabajo y trasladarle en un vehículo policial camuflado. Una vez en el interior de la vivienda, González desplegó según la querella «una conducta agresiva de naturaleza sexual, caracterizada por violencia física e intimidación», ignorando las negativas «inequívocas, claras y persistentes» de la víctima.

Tras los hechos, el DAO habría iniciado según la denunciante una «campaña sistemática y obsesiva de acoso telefónico», haciendo hasta 17 llamadas en un breve intervalo de tiempo y mensajes de WhatsApp de contenido «manipulativo y culpabilizador», llegando incluso a ofrecerle «compensaciones laborales» a cambio de su silencio.

El sindicato mayoritario de la Policía Nacional, Jupol, había reclamado su cese inmediato tras conocerse la admisión a trámite de la querella, subrayando que «la vara de medir debe ser la misma para todos» y que «la ejemplaridad no puede ser una exigencia exclusiva para los agentes de base».