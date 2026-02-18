Interior conoció la querella de agresión sexual del DAO en enero y le mantuvo en su cargo

El Ministerio del Interior dice que no sabía nada de la presunta agresión sexual del director adjunto operativo (DAO) de la Policía Nacional, José Ángel González Jiménez, el más alto cargo uniformado del cuerpo policial. Sin embargo, la víctima le contó lo ocurrido a la jefa de personal del cuerpo policial y se le ofrecieron cargos a cambio de su silencio.

El departamento que dirige Fernando Grande-Marlaska dice estar «consternado» a raíz de que se conociese la investigación por cuatro delitos del máximo responsable operativo de la Policía Nacional, pese a que los hechos ocurrieron hace ya 10 meses.

La víctima precisó ayuda psicológica y psiquiátrica y le contó lo que había pasado a su médico. También le relató lo ocurrido a su abogado, Jorge Piedrafita, que denunció los hechos en el juzgado y el juez ha decidido abrir la investigación al apreciar indicios de delito.

La víctima y el DAO mantuvieron una relación sentimental, pero el día de la presunta agresión sexual ya no eran pareja; él estaba casado. Ella se negó expresamente a mantener relaciones sexuales, mientras José Ángel González Jiménez le presionó para ello. «Oye, que soy el DAO», llegó a decirle.

Interior le dio la baja

La chica denunció que estaba mal en la Policía Nacional, de hecho, durante el verano de 2025 fue puesta a disposición del equipo de apoyo psicosocial de la Dirección General de la Policía. Gema Barroso, la subdirectora de Recursos Humanos y Formación, la atendió tras manifestar su incapacidad para trabajar por afectación de salud mental.

El Ministerio del Interior, que dice que le ha pillado por sorpresa el escándalo del DAO, le dio la baja médica por incapacidad temporal derivada directamente de la sintomatología ansioso-depresiva reactiva a la agresión sexual y acoso posterior sufridos. La situación de baja laboral se mantiene en la actualidad.

Se incrimina en los mensajes

El propio DAO, además, se incrimina en los mensajes y deja por escrito que la chica se negó a mantener relaciones sexuales.

Según los mensajes a los que ha tenido acceso OKDIARIO, en una conversación fechada a 22 de mayo de 2025, José Ángel González Jiménez le escribe: «Antes nunca había pasado, el que me negaras el sexo».

Sánchez y Marlaska le mantuvieron

José Ángel González Jiménez debía jubilarse hace meses al cumplir 65 años de edad, sin embargo, el Gobierno de Pedro Sánchez decidió mantenerle. Para ello, Sánchez aprovechó el decreto de ayudas por la DANA para introducir una modificación legal que permitía al DAO que pudiera seguir en el cargo después de cumplir 65 años. Alegaron que no había tiempo de abordar este cambio de otra manera.

José Ángel González Jiménez es de la máxima confianza de Fernando Grande-Marlaska. Conocido dentro del Cuerpo como Jota, aseguran que es su mano derecha. Le ha acompañado a numerosos actos en su posición de DAO, el último la semana pasada cuando presidió la entrega de la bandera de España en la Jefatura Superior de Policía de la Comunitat Valenciana.

El Ministerio del Interior no se ha pronunciado sobre lo ocurrido hasta que el escándalo ha salido en la prensa. Tras unas horas de conversaciones, el DAO ha decidido dimitir a raíz de que la querella se haya admitido a trámite y esté siendo investigado en el juzgado por agresión sexual, coacciones, lesiones psíquicas y malversación de caudales públicos.