Cuando Marlaska sacaba la cara por el DAO acusado de violación: «Es un profesional impecable»

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, sacaba la cara por el director adjunto operativo (DAO) de la Policía Nacional acusado de violación a una inspectora. «Es un profesional impecable», declaró Marlaska en octubre de 2024 en el Senado respecto a José Ángel González, quien este martes se ha visto obligado a dimitir tras conocerse públicamente su imputación por violar brutalmente a una subordinada.

El ministro ha llegado incluso a decir que «nadie de la Policía» diría lo contrario. Más aún, ha afirmado que «todos los policías de este país, todos, están orgullosos del DAO que tienen en este momento». «No como en otros momentos», ha apuntado.

Marlaska se pronunció así el 24 de octubre de 2024, en una comparecencia en el Senado ante la Comisión de investigación sobre contratos públicos realizados durante la pandemia.

«No me gusta hablar de personas porque es el cargo y no la persona, y hay muchas personas para ser titulares con una profesionalidad, pero en este caso el director adjunto de la Policía es una persona indiscutida e indiscutible por los más de 70.000 policías», afirmó el ministro.

En aquella comparecencia, Marlaska avanzó que quería que hubiera igualdad respecto al DAO de la Guardia Civil, quien no cesa al cumplir los 65 años, sino que puede permanecer más allá de dicha edad. Y así lo hizo. Poco después de aquella intervención, el ministro prorrogó la edad de jubilación del DAO de forma indefinida. Ocurrió en el Real Decreto de medidas urgentes para damnificados y víctimas de la DANA.

El sindicato Jupol, el mayoritario de la Policía Nacional, ha replicado este martes a tales declaraciones de Marlaska: «Desde Jupol no estamos ni estábamos orgullosos del DAO». Este sindicato ha recordado ellos sí lo han venido cuestionado, llegando incluso a pedir su dimisión varias veces por cosas ajenas a la violación por la que está imputado. Desde «por la actuación en Cataluña a muchos operativos de UIP donde no se ha actuado como debería haberse hecho». «Sin embargo, otros no pueden decir lo mismo», apunta el sindicato respecto al ministro del Interior.

Imputado por cuatro delitos

José Ángel González Jiménez (1959, La Rioja) ingresó en la Policía Nacional en 1984. Ha desarrollado su carrera profesional principalmente en la especialidad de Seguridad Ciudadana, y fue nombrado Director Adjunto Operativo en octubre de 2018.

Una subordinada le imputa cuatro delitos: agresión sexual, coacciones, lesiones psíquicas y malversación de caudales públicos, con la agravante de abuso de superioridad, como ha informado en primicia OKDIARIO.

El Juzgado de violencia sobre la mujer número 8 de Madrid ha admitido a trámite la querella y lo ha citado a declarar el próximo 17 de marzo, así como a la querellante, con quien el DAO mantuvo en el pasado una relación sentimental. Una relación que, según la víctima, estuvo «caracterizada desde su inicio por una asimetría de poder institucional manifiesta».

Tras conocerse la admisión a trámite de la querella, el sindicato mayoritario de la Policía Nacional había reclamado su cese inmediato, subrayando que «la ejemplaridad no puede ser una exigencia exclusiva para los agentes de base mientras se flexibiliza cuando se trata de los más altos mandos», sino que «la vara de medir debe ser la misma para todos». Poco después, fuentes de Interior han informado de la dimisión de González.

Violación en la vivienda oficial

Según se desprende de la querella, el 23 de abril de 2025, encontrándose la víctima prestando servicio, recibió «múltiples llamadas telefónicas del querellado requiriendo su presencia de forma inmediata y perentoria».

Ante la negativa de la agente, el DAO, «haciendo uso explícito de su autoridad institucional, le instó que abandonara su puesto de trabajo utilizando un vehículo policial camuflado de la Comisaría de Coslada, para que se reuniera con él de forma urgente» en un restaurante en el que se encontraba comiendo con el comisario Óscar San Juan González.

Sobre las 16:30, la víctima se unió a ellos, que se encontraban tomando una copa. Acto seguido, el DAO le «ordenó» que lo llevara a su domicilio oficial, una vivienda de titularidad pública, y cuando llegaron, durante unos 20 minutos, el querellado le propuso «subir a la vivienda.

Ante la negativa de la inspectora, José Ángel González «desplegó durante este tiempo una intensa presión psicológica», insistiendo «de forma obsesiva y manipulativa» hasta lograr doblegar la voluntad de la víctima, diciéndole que «sólo iban hablar, y que no podían hacerlo en el vehículo porque les podía ver alguien, el portero o sus vecinos».

Brutal violación

Ya en el interior del domicilio oficial, estando en la cocina, éste «inició de forma inmediata un acercamiento físico de naturaleza sexual hacia la víctima», acercamiento que fue rechazado de forma verbal, expresa, rotunda y continuada por ella en todo momento.

Pese a las negativas, González «de forma insistente tocó con su mano en la vagina a la víctima». Y acto seguido, «le introdujo los dedos y comenzó a masturbarla», según detalla la querella.

La agente reiteró su negativa expresa de forma reiterada. No obstante, él «la sujetó, procedió a bajarle el pantalón de forma inconsentida y sorpresiva, y le metió la mano de nuevo e introduciendo los dedos en la vagina, mientras con su otra mano, cogía la mano de la víctima y se la llevaba a su miembro erecto para que lo tocara». Tras conseguir zafarse de González y poder abandonar el domicilio, la víctima sufrió una crisis de ansiedad severa.

Acoso telefónico

Tras los hechos, el DAO inició «una campaña sistemática, obsesiva e intensiva de acoso telefónico y manipulación psicológica sobre la víctima, orientada a mantener el control sobre la víctima; minimizar la gravedad de su conducta delictiva; culpabilizarla de lo sucedido e impedir que ella denunciara los hechos». De acuerdo a la querella, llegó a ofrecerle «compensaciones laborales» como «precio del silencio».

El 12 de mayo prosiguió con las llamadas, llegando a hacerle hasta cinco el 7 de julio desde el teléfono personal de Óscar San Juan González, comisario de la Policía Nacional y asesor directo del DAO, las cuales la agente no respondió.

También de acuerdo a la querella, el 13 de julio, Óscar San Juan «mantuvo una conversación telefónica con la víctima, en la cual le propuso textualmente que «eligiera a qué destino/puesto de trabajo quería ir y que cuando lo tenga pensado se lo comunique por WhatsApp».

La víctima, por su parte, le manifestó expresamente que lo sucedido no iba a quedar así y que tendría las consecuencias procedentes «por las agresiones, faltas de respeto y abusos por parte de José Ángel González».

Según expone en la querella, ha sufrido un grave menoscabo de su salud mental e integridad psíquica que requiere de tratamiento médico especializado y que determinó finalmente su incapacidad temporal para el desempeño de sus funciones profesionales.

La querellante se encuentra de baja desde el 28 de julio de 2025. La querella la presentó el pasado 9 de enero.