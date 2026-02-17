José Ángel González, director adjunto operativo (DAO) de la Policía Nacional, ha dimitido tras admitirse a trámite la querella que ha presentado una subordinada contra él por agresión sexual, coacciones, lesiones psíquicas y malversación de caudales públicos, con la agravante de abuso de superioridad.

Así lo han informado a OKDIARIO fuentes del Ministerio del Interior tras destaparse este escándalo contra el número 1 de la Policía Nacional –el primer cargo no político– y mano derecha del ministro Fernando Grande-Marlaska.

La querellante, funcionaria de carrera de la Policía Nacional, mantuvo en el pasado «una relación de afectividad» con el DAO, «caracterizada desde su inicio por una asimetría de poder institucional manifiesta», dado que él ostentaba la máxima responsabilidad operativa dentro del Cuerpo Nacional de Policía.

Control y sumisión

Según la querella, a la que ha tenido acceso OKDIARIO, «esta situación de subordinación institucional fue sistemáticamente instrumentalizada por el querellado para generar y mantener una dinámica relacional de control, dominación y sumisión psicológica sobre la víctima, quien en múltiples ocasiones manifestó su voluntad inequívoca de finalizar la relación».

Sin embargo, se veía impedida para materializarlo por «la presión psicológica ejercida mediante la invocación reiterada de su autoridad jerárquica, el temor fundado a represalias profesionales derivadas de su posición de poder, y la utilización de recursos materiales y humanos del Cuerpo para mantener contacto y control sobre la víctima».

La relación finalizó definitivamente «por decisión unilateral de la querellante, circunstancia que el querellado no aceptó, iniciando a partir de entonces una conducta obsesiva de acoso y contacto no deseado» que culminó con los gravísimos hechos objeto de la querella.

