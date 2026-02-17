José Ángel González, director adjunto operativo (DAO) de la Policía Nacional y mano derecha del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, está imputado de cuatro delitos contra una subordinada: agresión sexual, coacciones, lesiones psíquicas y malversación de caudales públicos, con la agravante de abuso de superioridad. Se trata del primer cargo no político de la Policía, por tanto el número 1.

La Plaza número 8 de la Sección de Violencia Sobre la Mujer del Tribunal de Instancia de Madrid ha admitido la querella y lo ha citado a declarar el próximo 17 de marzo, así como a la querellante.

Según se desprende de la querella, los hechos se produjeron en abril de 2025, cuando la funcionaria policial, que se encontraba de servicio, «recibió la orden de acudir con un coche camuflado al restaurante donde se encontraba el DAO con otro mando comiendo, para posteriormente ordenarle que le llevara particularmente al vivienda oficial propiedad del Ministerio del Interior, donde el mando prevaleciendo de su autoridad agredió sexualmente con penetración a su subordinada causándole lesiones, hasta que la víctima pudo zafarse y huir de la vivienda ministerial».

Posteriormente, «la víctima fue coaccionada de forma directa por el querellado e indirecta por otros altos cargos policiales para que no denunciara los hechos que le han llevado a encontrarse de baja psicológica con la retirada del armamento e incapacidad médica para la prestación del servicio», según expone.

«Nos encontramos ante hechos muy graves cometidos, sustentados con prueba objetiva, dentro del ámbito del servicio policial, con el enorme abuso de autoridad por el máximo mando del cuerpo policial que debe proteger a la ciudadanía, las mujeres y sus propias funcionarias», subraya el abogado de la víctima, Jorge Piedrafita.

«Ante el elevado riesgo que genera esta situación inédita en la Policía Nacional», reclama a Marlaska que «adopte todas las medidas posibles para proteger a la funcionaria agredida, que con gran valentía ha denunciado a su máximo jefe por unos hechos que sientan un peligroso precedente, que nunca debería haberse producido».

