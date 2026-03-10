Cuánto cuesta un traje de fallera: precios, dónde comprar y cómo los hacen

Valencia se acerca a la semana grande fallera de las Fallas 2026. La capital de la Comunidad Valenciana ya está inmersa en las fiestas de una ciudad que en los próximos días vivirá los grandes días de la planta, ofrendas, Nit del Foc y la tradicional Cremá que pondrá punto y final a las Fallas de Valencia 2026. Estos actos serán presididos por las falleras mayores, que vestirán el tradicional traje de fallera, que es uno de los elementos más icónicos de esta celebración. Consulta en este artículo todo lo que debes saber sobre el traje de fallera.

El traje de fallera es uno de los elementos más representativos de las Fallas de Valencia y en este 2026 volverá a ser portado por las falleras mayores y todo su corte de honor, además de los devotos de esta tradición que quieran vestir de fallera durante la semana grande fallera. Carmen Prades, fallera mayor, y Marta Mercader, fallera mayor infantil, lucirán con orgullo el traje de fallera durante la celebración de estas fiestas cuando este año se cumple el décimo aniversario de la declaración de la UNESCO como patrimonio inmaterial de la humanidad.

Así es el traje de fallera

El traje de fallera es uno de los elementos más representativos de las Fallas y para encontrar sus orígenes hay que irse al siglo XVIII, en los trajes que llevaban las trabajadoras del campo valenciano. Con el paso de los años ha ido evolucionando y un cambio importante en esta vestimenta fue la entrada de la seda como material de confección. A partir del año 1920 comenzó a utilizarse como traje representativo de las fiestas.

El traje de fallera es confeccionado por una experta costurera que ha recibido una formación previa. No es fácil de hacer; podemos apreciar los detalles que tiene este elemento y que puede convertirlo en una auténtica joya para quien decide hacerse uno de este tipo.

Desde el blog de Andrespert nos sumergen un poco más en este tipo de trajes: «La indumentaria valenciana es conocida por su ostentosidad y belleza. Los actuales trajes de fallera parten de la indumentaria valenciana de los siglos XVIII y XIX, aunque, hoy en día, las falleras visten con un estilo más personal, innovando sus trajes y adaptándolos a las nuevas modas».

«El traje de fallera se compone de prendas interiores y exteriores, de las cuales los tejidos de las prendas interiores estarán principalmente hechos de algodón y los de las prendas exteriores de seda, de sedalina o de algodón. En las prendas interiores, se comienza vistiendo por las medias, hechas de seda o de algodón y con bordados. En segundo lugar, se colocan los pololos, que son un tipo de pantalón corto que va a juego con la camisa interior. Seguidamente, se pone el cancán para ahuecar la falda y dar volumen; por último, se superponen las enaguas, que son una falda interior», dicen los expertos de esta página. «En cuanto a las prendas exteriores, se empieza por la falda, que puede ser larga, cubriendo los zapatos, o más corta, dejando ver los tobillos. Estas suelen ser voluminosas y ostentosas. Por último, se coloca el corpiño, compuesto por el cuerpo principal y las mangas, que pueden ser de farol, manga francesa o manga larga», informan.

Qué precio tienen los trajes de fallera

Y la pregunta del millón: ¿qué precio tiene un traje de fallera? Esta pregunta tiene una respuesta compleja, ya que esto dependerá de si es de primera mano, la gama elegida y el dinero que una persona quiera destinar para este elemento representativo de las Fallas.

De primeras, un traje de fallera puede bajar de los 1.000 euros si decides comprar uno de segunda mano en las tiendas especializadas en la materia. También incluso en alguna aplicación de internet del estilo de Wallapop o Vinted puede encontrar un traje de fallera para salir del paso.

Lo lógico a la hora de adquirir un traje de fallera es hacer una buena inversión, ya que es algo que pasa una vez en la vida y, para ello, si te decantas por una confección a medida, esta puede oscilar entre los 1.500 y los 3.000 euros. En caso de elegir sedas naturales, las páginas especializadas en la materia hablan de un gasto de hasta 8.000 euros siempre que se elijan estas calidades. Los trajes de fallera de lujo, que están hechos a mano con los denominados espolines, pueden ir desde los 12.000 euros a los 25.000 euros.

Dentro de estos presupuestos también se incluyen los complementos que llevan los trajes de fallera, como las manteletas, joyas, peinetas, zapatos, enaguas, pololos y las mantillas que se emplean para la ofrenda. A esto hay que añadir los gastos de peluquería y maquillaje para la ocasión. Así que el presupuesto para un gasto de un traje de fallera de gama media puede rondar los 5.000 euros.