Cremá de las Fallas de Valencia 2026: horario, cuándo es y dónde es la quema en vivo

Valencia inicia otra semana de Fallas a la espera de la semana grande fallera, que comenzará el 15 de marzo y finalizará el jueves 19 de marzo. El Día de San José, el tradicional acto de la Cremá pondrá punto y final a las fiestas de la ciudad con la quema de las casi 800 fallas, entre infantiles y grandes, que se plantarán por toda la ciudad. Consulta en este artículo todo lo que debes saber sobre la Cremá de las Fallas de Valencia 2026.

La Cremá es el acto más emblemático de las Fallas de Valencia que se celebrará el próximo jueves 19 de marzo a partir de las 20:00 horas. Desde que comenzó a realizarse esta tradición, allá por el siglo XVIII, el gesto de hacer arder todas las fallas (antes era madera) el día antes de la celebración de la festividad de San José sirve como un elemento purificador y de renacimiento. La Cremá es el broche de oro que pone punto y final a las Fallas y también con el que se dan por iniciadas las fiestas del año próximo.

En la Cremá sólo se salvará un ninot, que es el famoso ninot indultado que, durante los días previos a la quema, es salvado por la Junta Central Fallera. A primeros de mes, todas las comisiones falleras eligen su ninot y estos son expuestos en la Exposición del Ninot, en la que se elige el componente de la falla que será indultado y no será pasto de las llamas el 19 de marzo. Esta será la única figura que no arderá en la Cremá de las Fallas de Valencia 2026.

Cuándo se queman las Fallas: a qué hora y cómo ver

La Cremá de las Fallas de Valencia 2026 tendrá lugar este jueves 19 de marzo. A partir de las 19:00 horas se realizará la tradicional Cabalgata del Fuego que recorrerá las calles principales de la capital, y a partir de las 20:00 horas tendrá lugar la cremá de las fallas infantiles. Media hora más tarde será pasto de las llamas la falla infantil que haya obtenido el primer premio de la Sección Especial. A las 21:00 horas será la Cremá de la falla infantil de la Plaza del Ayuntamiento.

Las fallas grandes arderán a partir de las 22:00 horas y a las 22:30 se quemará la falla que haya obtenido el primer premio de la Sección Especial y a las 23:00 horas será la Cremá de la falla de la plaza del Ayuntamiento. Este será el último acto de las Fallas de Valencia 2026 que se podrá ver a través de A Punt, tanto en televisión como a través de YouTube.

Estos son todos los horarios de la Cremá de las Fallas de Valencia 2026:

19:00 horas: Cabalgata del Fuego que empezará en la Calle de la Paz hasta la Porta de la Mar.

Dónde es la Cremá de las Fallas de Valencia

La Cremá de las Fallas de Valencia 2026 tendrá lugar en toda la ciudad y los pueblos que hayan plantado fallas. Alrededor de 800 fallas arderán a partir de las 20:00 horas en el acto más emblemático de las fiestas de la ciudad. El epicentro será la plaza del Ayuntamiento, donde a las 21.00 horas será la Cremá de la falla infantil del ayuntamiento y a las 23.00 horas arderá la falla grande que planta el consistorio. La Cabalgata del Fuego se celebrará el jueves 19 de marzo a las 19:00 horas e irá desde la calle de la Paz hasta la Porta de la Mar.