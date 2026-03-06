Programa Fallas 2026: todos los actos falleros hoy 6 marzo de 2026 en Valencia

Valencia encara otro fin de semana de fallero. Este viernes 6 de marzo estará repleto de actos en la capital de la Comunidad Valenciana, ya que se celebrará la tradicional mascletá, además del castillo de fuegos artificiales que también tendrá lugar en la plaza del Ayuntamiento de la ciudad. A primera de la mañana, la fallera mayor también dará la salida a la 55.ª Ronda Fallera de coches de l’Antigor. Consulta en este artículo todo lo que debes saber sobre el programa de este viernes 6 de marzo de las Fallas de Valencia 2026.

Este viernes 6 de marzo las Fallas de Valencia vivirán un día en el que la pólvora será protagonista. A las 14:00 horas tendrá lugar la tradicional mascletá en la plaza del Ayuntamiento, que también será el escenario a las 23:59 horas del castillo de fuegos artificiales. Ambos espectáculos pirotécnicos serán protagonizados por la pirotecnia Pibierzo. Esta empresa procede de Villaverde de la Abadía (León) y lleva participando en las Fallas desde el pasado año 2015.

Antes de la mascletá de la mañana, a las 12:00 horas, las falleras mayores de las Fallas de Valencia darán la salida a la 55.ª Ronda Fallera de coches de l’Antigor en la plaza del Ayuntamiento. En este acto serán protagonistas Carmen Prades, fallera mayor de las Fallas de Valencia 2026, y Marta Mercader, que es la fallera mayor infantil. Ambas estarán acompañadas por su corte de honor.

Este viernes 6 de marzo también tendrá el encendido de las luces en la ciudad. A partir de las 19:30 horas se iluminarán las calles que compiten en la categoría B y a partir de las 20:30 horas se encenderán las de la categoría A, que realizan una mayor inversión. Las más importantes están en la zona de la Malvarrosa y el barrio de Ruzafa. Ahí está la Falla Cuba-Puerto Rico (Calle Puerto Rico, 54, Ruzafa), que ha sido la ganadora de la categoría A los últimos siete años. Este viernes también se encenderá la Falla Malvarrosa – Antonio Ponz – Cavite y el sábado 7 se combinará con un espectáculo musical.

Programa del 6 de marzo en las Fallas de Valencia 2026

Consulta el programa de las Fallas de Valencia para este viernes 6 de marzo: