Cielos cubiertos y nieblas frecuentes marcan el día en toda la provincia, donde se esperan lluvias y chubascos intermitentes. Las temperaturas descenderán, siendo más notable en el interior y el viento del norte soplará moderado, con intervalos fuertes en el litoral. Aquí tienes la previsión del tiempo en Bilbao hoy, en los núcleos más importantes.

Así estará el tiempo en Bilbao hoy

Bilbao: cielo cubierto y lluvias persistentes

El cielo se despereza lento en Bilbao, donde la jornada de hoy se presenta marcada por un manto gris que promete lluvias incesantes. Desde la madrugada hasta el mediodía, la probabilidad de chubascos es alta y el viento del norte soplará con fuerza, alcanzando ráfagas de hasta 45 km/h. La temperatura se mantendrá fresca, rondando los 11 grados, pero la sensación térmica podría descender a los 10, haciendo que el ambiente se sienta más frío y cargado.

Ya por la tarde, la lluvia no dará tregua y el cielo seguirá cubierto, como un lienzo de nubes que no se despeja. La máxima alcanzará los 13 grados, aunque la sensación térmica se mantendrá en torno a los 13, lo que no aliviará la pesadez del aire. Con el sol oculto tras el horizonte a las 19:06, la luz del día se acortará, dejando a la ciudad en un ambiente sombrío y húmedo, ideal para acurrucarse en casa con una buena taza de café.

Nubes grises y lluvia persistente en Baracaldo

Las nubes grises se ciernen sobre Baracaldo, presagiando un día de inestabilidad que alterará la rutina habitual. La mañana comienza con un ambiente fresco y húmedo, donde la lluvia se hace presente desde temprano, acompañada de un viento del norte que sopla con fuerza, alcanzando los 25 km/h. A medida que avanza el día, las precipitaciones se intensifican, dejando un panorama sombrío y un ambiente poco acogedor.

La tarde-noche traerá consigo un descenso notable en las temperaturas, con mínimas que rondarán los 10°C y una sensación térmica que podría sentirse aún más fría. La probabilidad de lluvia se mantiene al 100% y las ráfagas de viento podrían superar los 50 km/h, lo que añade un toque de agitación al ambiente. Es recomendable llevar paraguas y abrigarse bien, ya que el tiempo no dará tregua.

Guecho: cielo nublado y lluvias persistentes

El día amanece en Guecho con un cielo completamente cubierto y una probabilidad de lluvia del 100% que se mantendrá a lo largo de la jornada. Las temperaturas se situarán entre los 11 y 13 grados y la sensación térmica podría llegar a ser un poco más fresca, especialmente por la mañana. La humedad relativa será alta, alcanzando hasta el 90%, lo que hará que el ambiente se sienta pesado y húmedo.

A medida que avance la tarde, las lluvias continuarán y se prevén ráfagas de viento de hasta 55 km/h, lo que podría generar un ambiente incómodo. Con el sol saliendo a las 07:40 y poniéndose a las 19:06, Guecho disfrutará de más de 11 horas de luz, aunque el tiempo no será propicio para actividades al aire libre.

Santurce: cielo nublado y lluvia constante

El tiempo se presenta con un cielo mayormente nublado y temperaturas que oscilarán entre los 10 y 12 grados. A lo largo del día, se espera lluvia constante, especialmente en la tarde-noche, acompañada de vientos moderados que podrían alcanzar ráfagas notables.

Es un buen momento para disfrutar de un paseo bajo la lluvia, ya que el ambiente tranquilo invita a realizar actividades diarias con calma. Aprovechar el día para una visita a cafés locales o simplemente disfrutar de la atmósfera puede ser una excelente opción.

Cielo cubierto y alta probabilidad de lluvia en Basauri

La jornada en Basauri se presenta con un cielo cubierto y una sensación de humedad en el ambiente. Las temperaturas oscilarán entre los 10 y 13 grados, lo que puede hacer que la mañana se sienta un poco fresca. A medida que avance el día, la probabilidad de lluvia será alta, especialmente por la tarde y noche, así que es recomendable llevar un paraguas y vestirse con ropa impermeable. La brisa del norte, con ráfagas que pueden alcanzar los 50 km/h, añadirá un toque de frescura a la jornada.

Principales avisos para hoy en Bilbao según la AEMET