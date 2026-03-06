Los vascos de clase media-alta viven en estos barrios de San Sebastián y Bilbao

San Sebastián y Bilbao concentran dos de los mercados inmobiliarios más tensionados del norte de España. No es casualidad ya que ambas ciudades combinan calidad de vida, servicios, oferta cultural y empleo cualificado. Pero dentro de cada una hay diferencias claras. No todos los barrios cuestan lo mismo ni ofrecen el mismo perfil residencial.

Si nos centramos en los barrios de San Sebastián donde los vascos de clase medi-alta viven, podemos decir el precio de la vivienda y el alquiler se sitúan no sólo entre los más altos de la ciudad, sino del país. Eso hace que determinadas zonas se conviertan, en la práctica, en espacios donde residen esos perfiles de renta elevada. Bilbao, aunque más accesible en términos generales, también tiene áreas donde el poder adquisitivo marca la diferencia. Si se analizan precios de vivienda, coste de vida y tipo de servicios disponibles, estos son los barrios donde se concentra buena parte de la clase media-alta en ambas capitales vascas.

Los vascos de clase media-alta viven en estos barrios de San Sebastián

San Sebastián nunca ha sido una ciudad barata para instalarse. Basta con echar un vistazo a los anuncios inmobiliarios para comprobarlo. Un piso de tamaño medio, en torno a 80 o 90 metros cuadrados, puede moverse fácilmente entre los 1.000 y los 1.700 euros al mes si hablamos de alquiler. Y eso, en la práctica, marca mucho el perfil de quien puede permitirse vivir en determinadas zonas.

Pero además hemos de pensar que no es sólo el gasto de la vivienda, es también el del supermercado, suministros y hasta el transporte (cuyo abono mensual ronda los 39 euros), de modo que si quieres vivir en esta ciudad debes saber dónde hacerlo porque el barrio puede también marcar la diferencia.

El Centro es una ubicación privilegiada y precios altos

El Centro de San Sebastián es una de las zonas más cotizadas. Su arquitectura clásica, la cercanía a comercios, restaurantes y oficinas, y su proximidad a la playa de La Concha lo convierten en uno de los puntos más demandados. Pero como es de esperar, los precios tanto de compra como de alquiler son elevados (en torno a una media de 2.000 euros al mes), lo que lo sitúa claramente en el radar de perfiles profesionales consolidados, empresarios y familias con estabilidad económica. La vida en el Centro implica pagar más por metro cuadrado, pero a cambio se gana en comodidad y servicios.

El Antiguo tranquilidad junto a Ondarreta

El Antiguo combina zona residencial y cercanía a la playa de Ondarreta y al Monte Igueldo. Es uno de los barrios más valorados por quienes buscan un entorno más tranquilo sin alejarse demasiado del núcleo urbano. La demanda sostenida y la calidad del entorno han empujado sin embargo a tener también precios al alza con alquileres de más de 1.700 euros al mes de media, por lo es habitual encontrar familias de renta media-alta que priorizan espacio, servicios educativos y cercanía a zonas verdes.

Gros y Amara con perfiles distintos y precios consolidados

Gros ha experimentado una transformación en los últimos años. Tradicionalmente vinculado a un ambiente más joven y dinámico, especialmente por su cercanía a la playa de la Zurriola, hoy mantiene una fuerte demanda y precios elevados. No es extraño que profesionales jóvenes con buen salario opten por esta zona.

Amara, por su parte, ofrece un perfil más señorial y familiar. Sus amplias avenidas y su oferta de servicios la convierten en una alternativa consolidada. Aunque puede resultar algo más accesible que el Centro, con precios de alquiler alrededor de los 1.500 euros al mes, sigue estando por encima de la media en términos de precio.

Los mejores barrios para vivir de Bilbao

Si se compara con San Sebastián, Bilbao ofrece un coste de vida algo más asumible. La ciudad ha vivido una transformación profunda en las últimas décadas y hoy combina oferta cultural, actividad empresarial y una amplia red de servicios. El mercado inmobiliario bilbaíno presenta mayor diversidad de precios, lo que permite acceder a vivienda en distintos rangos de renta con precios que podemos encontrar en torno a los 1.200 o 1.400 euros al mes. Sin embargo, también existen zonas claramente asociadas a un nivel adquisitivo superior como es el caso de los barrios céntricos y consolidados, donde la oferta de vivienda es más limitada y la demanda constante, por lo que los precios superan ampliamente la media de la ciudad. La combinación de ubicación, rehabilitación urbana y servicios concentra allí a buena parte de la clase media-alta.

Si se ponen una al lado de la otra, las diferencias se notan rápido. San Sebastián juega en otra liga en cuanto a precios y Bilbao, sin ser una ciudad barata, ofrece algo más de margen y más variedad según el barrio.

En el caso de San Sebastián influyen varios factores que llevan años empujando los precios tal y como son la demanda constante, el tirón turístico y el poco suelo disponible. Eso hace que determinadas zonas estén prácticamente reservadas para quienes cuentan con ingresos estables y altos.