Jesús Gamonal, asesor de Relaciones Institucionales y Protocolo en el Ayuntamiento socialista de Alcorcón, ha contactado a varios vecinos de este municipio para comprarles los terrenos de los que son propietarios en la zona norte de Alcorcón.

Se trata de unas tierras que, a día de hoy, cuestan muy poco dinero porque no son urbanizables, pero que, debido a la modificación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) aprobado por el Ayuntamiento de Alcorcón y que convertirá estos terrenos rústicos en urbanizables, el precio de esas tierras se disparará.

Según unos mensajes de WhatsApp a los que ha tenido acceso OKDIARIO, Jesús Gamonal ha estado contactando a varios vecinos para hacerles conocedores de su disposición a comprarles los terrenos.

En los mensajes, Gamonal dice: «Me gustaría hablar contigo por un tema particular. Me gustaría comprar una finca que es de tu propiedad». El receptor del mensaje lo rechaza y niega que los terrenos estén en venta. En uno de esos mensajes llegan a preguntar a Gamonal cómo ha conseguido su número de teléfono.

OKDIARIO ha llamado a Jesús Gamonal por teléfono para saber el motivo por el que quería comprar estos terrenos, pero el asesor ha negado que él haya contactado a los vecinos. Sin embargo, el teléfono al que le hemos contactado es el mismo que el número desde donde fueron enviados esos mensajes y comparten además la misma foto de perfil.

Gamonal se define como «emprendedor, autónomo y empresario desde hace más de 33 años». Su nombre ha aparecido en los papeles de la trama Púnica y, tal y como denunció OKDIARIO, ha facturado 4,2 millones de euros a través de seis sociedades dedicadas a la construcción y al préstamo de crédito. Ahora, como «buen emprendedor», Gamonal está intentando comprar los terrenos situados en la zona norte de Alcorcón que próximamente se convertirán en urbanizables gracias al Plan General de Ordenación Urbana.

Según fuentes jurídicas consultadas por OKDIARIO, la conducta descrita y llevada a cabo por Gamonal (un cargo público municipal que, conocedor de una futura modificación del planeamiento urbanístico, intenta adquirir suelo rústico antes de que pase a ser urbanizable) puede encajar en varios tipos penales, desde cohecho, tráfico de influencias o malversación, además de un uso de información privilegiada. Conducta que puede acarrear importantes multas e inhabilitación especial.

El precio del terreno no urbanizable (rústico) en la zona norte de Alcorcón, a fecha de principios de 2026, presenta una gran variabilidad, comenzando en valores bajos pero con potencial de revalorización por su cercanía a núcleos urbanos y viales principales. Estos terrenos pueden encontrarse con precios que inician entre los 20 o 30€/m² para parcelas agrícolas puras, llegando a cifras mayores según su ubicación. Posteriormente, el precio de estas tierras se cuadruplicará debido al Plan de Ordenación Urbana que afecta a la zona norte.

Plan General de Ordenación Urbana

El Ayuntamiento de Alcorcón dio luz verde en 2024 al contrato para la redacción de un nuevo Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), el principal instrumento que tiene el municipio para el desarrollo urbanístico de la ciudad y que se había quedado obsoleto, ya que la última revisión parcial databa del año 1999, además de que aún quedan algunos desarrollos vigentes desde el año 1987.

Como la misma alcaldesa, Candelaria Testa (PSOE) anunció durante la presentación de este plan, el «gran reto urbanístico de esta revisión del PGOU será el desarrollo de toda la parte norte de la localidad, la que está por encima de la autovía A-5 y de la C-5 de Cercanías», que se hará «de una manera totalmente sostenible». Precisamente es ahí donde están situados los terrenos que Gamonal lleva tiempo intentando comprar.

Según la regidora, el proyecto del área norte de Alcorcón, articulado bajo el PGOU, «busca combinar desarrollo urbano, vivienda accesible y modernización tecnológica, con participación ciudadana y un enfoque integral que conecte lo nuevo con lo ya consolidado en la localidad».

Caso Púnica

Jesús Gamonal figura en un informe de la Agencia Tributaria sobre el caso Púnica. El empresario aparece en dos ocasiones en un informe realizado por la Agencia Tributaria el pasado 13 de septiembre de 2014, recogido en el tomo 26 del caso.

En dicho informe, Gamonal figura como socio al 50% de la sociedad World Credit Finance SL. Esta sociedad constituida por el socialista adquirió 1.500 participaciones de la empresa Ocio Sano SL, una compañía que forma parte de las empresas implicadas en el caso Púnica.

La adquisición de dichas participaciones se produjo el 31 de julio de 2013 y dicha operación societaria tuvo un valor de 1.500 euros. Es decir, cada participación adquirida por la sociedad constituida por Gamonal tenía un valor de 1 euro.

El exalcalde socialista de Parla, José Luis Fraile (que estuvo en prisión por cobrar una comisión de un empresario, presuntamente), cedió en 2013 a Ocio Sano SL una parcela con una extensión de 21.642 metros cuadrados que alberga 292 huertos ecológicos. Esta concesión, según los investigadores, estuvo plagada de irregularidades. Entre otras deficiencias, Ocio Sano SL acababa de ser creada, por lo que no pudo demostrar, como exigían los pliegos, la solvencia técnica y profesional de al menos tres años que se le exigía.