El Ayuntamiento de Alcorcón ha firmado un convenio con la Universidad Politécnica de Madrid (UPM) para el desarrollo de actividades orientadas a «integrar la perspectiva de género en el diseño del urbanismo» del municipio, así como para proyectos de regeneración urbana. Es decir, la alcaldesa socialista, Candelaria Testa, quiere feminizar el desarrollo urbanístico de Retamar de la Huerta y que lleve sólo nombres de mujeres en todas sus calles. «La mitad de la población de Alcorcón son mujeres y tenemos derecho a tener la misma representación en las calles», asegura Testa.

La idea ha despertado suspicacias entre los vecinos de este municipio del sur de Madrid. Algunos consideran que, lejos de fomentar la igualdad de la que presume el gobierno socialista, lo que hace es lo contrario «genera más desigualdad». Una vecina de Alcorcón dice a OKDIARIO: «Que planten árboles y pongan fuentes, que es lo que tienen que hacer…». Otras corroboran las críticas con ironía: «Madre mía qué afortunadas somos!! … manda huevos». Para otra vecina, «hacerlo feminista ya es poco inclusivo, qué ridiculez, lo que necesitamos es que resuelva las necesidades de la gente y la calidad de vida de forma digna». Algunos, incluso, proponen «ponerle a una calle a los autónomos en honor a nuestros héroes sin capa».

En las redes sociales pueden leerse estos días también comentarios de mujeres como estos: «Menuda estupidez, la ciudad es de todos», «hasta el mismísimo de los progres… como si no hubiera cosas por hacer en la ciudad», «ya no saben que inventarse para llamar la atención, más cordura, por favor», «mientras tanto las calles oscuras y sucias, pero al menos son feministas».

El acuerdo ha sido suscrito por la alcaldesa de Alcorcón, Candelaria Testa, y el rector de la Universidad Politécnica de Madrid, Óscar García Suárez. El convenio se fundamenta en la incorporación de la «perspectiva de género» como un «enfoque transversal en la planificación urbana, en consonancia con los objetivos recogidos en la Agenda de Desarrollo Sostenible, en particular el ODS 5 sobre igualdad de género y el ODS 11 relativo a los asentamientos urbanos».

La regidora ha explicado que este «nuevo urbanismo con perspectiva de género» llevará consigo varias ideas. «Los trayectos por la calle que realizamos las mujeres de día son distintos a los que realizamos por la noche porque buscamos espacios más iluminados para volver a casa o calles con más tránsito de gente». La alcaldesa también dice que «las mujeres usamos más el transporte público». «Se trata de impulsar una ciudad más amable para las mujeres. Hay que seguir avanzando para adaptar la ciudad a las necesidades de la mitad de la población, a las mujeres», añade.

Por su parte, Óscar García Suárez, el rector de la Politécnica alineado con Caldelaria Testa, comparte la «voluntad de avanzar en la igualdad de género como eje transversal del desarrollo urbano sostenible», alineándose con marcos internacionales como la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible y la Nueva Agenda Urbana, «que subrayan la importancia de planificar ciudades inclusivas y equitativas».

El desarrollo urbanístico de Retamar en Alcorcón tendrá 3.503 viviendas. De ellas, 1.100 contarán con protección pública y 44 hectáreas serán de zonas verdes. Fuentes municipales consultadas por OKDIARIO ponen en duda que los nuevos desarrollos urbanísticos anunciados por la alcaldesa vayan a ser una realidad pronto con «perspectiva de género» o sin ella por problemas, todavía, de tramitación administrativa y burocracia. La falta de vivienda en Alcorcón es una realidad que afecta al municipio desde hace años. Además, quien quiera comprar una vivienda en Alcorcón ha visto incrementado el precio del m2 en un 25% en los últimos 4 años.

Alcorcón es, también, uno de los municipios de la Comunidad de Madrid más afectados por la okupación. Este fenómeno ha evidenciado situaciones especialmente graves con focos críticos en el centro de la ciudad -como las calles Nueva o Soria- y, de manera aún más alarmante, en las dos torres de la calle Praga.

La okupación prolongada de estas viviendas sigue generando serios problemas de convivencia e inseguridad y deja en evidencia la incapacidad del gobierno municipal de Candelaria Testa para dar una respuesta efectiva, tal y como denuncian los vecinos. «Que frene la okupación y se deje de tonterías con el callejero», lamentan.