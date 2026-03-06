Cielo muy nuboso en toda la provincia, con precipitaciones débiles a moderadas que podrían ser localmente fuertes, especialmente en las áreas cercanas al prelitoral de Girona. Las temperaturas descenderán ligeramente y el viento soplará de forma moderada desde el este, intensificándose en las zonas litorales. Aquí tienes la previsión del tiempo en Barcelona hoy, en los núcleos más importantes.

Previsión del tiempo en Barcelona hoy 6 de marzo

Barcelona: lluvias intensas y viento fuerte durante el día

El cielo se despereza lento en Barcelona, donde la jornada de hoy se presenta marcada por un manto gris que promete lluvias intensas desde la madrugada hasta la noche. Con temperaturas que oscilarán entre los 14 y 16 grados, la sensación térmica podría descender a 13, haciendo que el ambiente se sienta más fresco de lo habitual. La humedad, que alcanzará niveles elevados, aportará una sensación pesada al aire, mientras que el viento soplará con fuerza, alcanzando ráfagas de hasta 60 km/h.

A medida que avanza el día, el sol, que asomará tímidamente a las 07:18, tendrá poco protagonismo. Ya por la tarde, las nubes continuarán dominando el horizonte y la probabilidad de chubascos se mantendrá alta, dejando poco margen para disfrutar de un respiro seco. La puesta del sol, a las 18:47, cerrará un día en el que la lluvia y el viento han sido los protagonistas indiscutibles, recordándonos que el tiempo en Barcelona puede ser tan cambiante como fascinante.

L’ Hospitalet de Llobregat: nubes grises y lluvias intensas

Las nubes grises se ciernen sobre L’ Hospitalet de Llobregat, presagiando un día de inestabilidad que alterará la rutina habitual. La mañana comienza con un ambiente fresco, donde la temperatura apenas alcanza los 13 grados, mientras el viento sopla con fuerza desde el este a 30 km/h, creando una sensación térmica que se siente aún más baja.

A medida que avanza el día, la probabilidad de lluvia se eleva al 100%, tanto en la mañana como en la tarde-noche, con lluvias intensas que podrían acompañarse de ráfagas de viento de hasta 60 km/h. La temperatura máxima apenas alcanzará los 14 grados y la humedad se mantendrá en niveles elevados, lo que puede resultar agobiante. Es recomendable llevar paraguas y abrigarse bien, ya que el tiempo no dará tregua.

Ambiente húmedo y lluvioso hoy en Badalona

El día amanece en Badalona con un ambiente pesado y húmedo, ya que la probabilidad de lluvia es del 100% tanto en la madrugada como durante la mañana. Las temperaturas se mantienen frescas, rondando los 13°C, pero la sensación térmica puede descender hasta los 12°C. A medida que avanza la jornada, el cielo permanecerá cubierto y las lluvias continuarán, especialmente en la tarde-noche, donde también se prevén ráfagas de viento que alcanzarán los 55 km/h, lo que podría hacer que el día se sienta aún más frío.

Con la salida del sol a las 07:18 y su puesta a las 18:47, Badalona disfrutará de unas 11 horas de luz, aunque el tiempo no será propicio para actividades al aire libre. La temperatura máxima alcanzará solo los 14°C, lo que sumado a la alta humedad y el viento, hará que la sensación térmica se mantenga en niveles frescos. Así que, si tienes planes, no olvides el paraguas y abrígate bien.

Cielo nublado con probabilidad de lluvia en Sabadell

El tiempo se presenta con un cielo mayormente nublado y temperaturas que oscilarán entre los 10 y 15 grados. A lo largo de la mañana y la tarde, hay una alta probabilidad de lluvia, acompañada de un viento moderado que podría alcanzar ráfagas notables, aunque sin causar mayores inconvenientes.

Es un día ideal para disfrutar de un paseo bajo la sombra de las nubes, aprovechando el ambiente tranquilo que invita a realizar actividades cotidianas. No olvides llevar un paraguas, por si acaso y disfrutar de la frescura que ofrece la jornada.

