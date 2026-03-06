Lluvias, nevadas y rachas de viento muy fuertes: activados los avisos de la AEMET en Castilla y León

Activados los avisos de la AEMET en Castilla y León, llegan lluvias, nevadas y rachas de viento muy fuertes. Será mejor que nos empecemos a preparar para lo peor, lo que llega hoy puede convertirse en la antesala de un fin de semana que parecerá invernal, aunque aún estemos en la primavera. Es hora de empezar a pensar en una serie de cambios que pueden ser esenciales en estos días en los que todo puede ser posible.

Es hora de apostar claramente por un giro importante de guion que podría acabar siendo algo que marcase de cerca el fin de semana. En estos días en los que queremos empezar a prepararnos para los cambios, ver llegar estos días en los que quizás el tiempo puede jugar un papel esencial. Tocará estar muy pendientes de algunas peculiaridades que sin duda alguna, acabarán marcando unos días plagados de acción. Es hora de conocer qué nos espera en una de las comunidades autónomas donde el tiempo puede convertirse en un problema. La AEMET pone el punto de mira en Castilla y León y no duda en activar todos los avisos.

La AEMET activa estos avisos en Castilla y León

En este invierno que, en teoría ya hemos dejado atrás, algunos cambios que pueden acabar siendo los que nos acompañarán en unas jornadas en las que cada elemento cuenta y lo hace de tal forma que tocará estar pendientes de un cielo que puede destacar.

Lo que dicen los mapas del tiempo de la AEMET parece que no son buenas noticias, en especial, si tenemos en cuenta que lo que nos está esperando es una situación que puede ir variando por momentos. Es hora de reconocer lo que pasará en estos días en los que parece que la primavera se nos olvida por completo.

Ese sol y ese buen tiempo que desearíamos tener en mente, acabará siendo algo muy diferente. En concreto, vamos a tener que luchar contra una inestabilidad que irá en aumento, a medida que avancen las horas. España se encuentra bajo la influencia de una nueva borrasca que nos traerá alguna que otra sorpresa del todo inesperada en estas próximas jornadas.

Castilla y León acabarán siendo uno de los puntos del país en los que el mal tiempo puede hacerse notar de forma más significativa.

Rachas de viento muy fuertes, lluvias y nevadas

Será mejor que nos preparemos para ver, de nuevo, el invierno hacer acto de presencia, nos esperan rachas de viento muy fuertes, lluvias y nevadas que pueden afectarnos más de lo que esperaríamos. En estos días en los que la inestabilidad puede hacerse notar de manera significativa.

Tal y como nos explican desde la AEMET: «Nuboso o cubierto con precipitaciones localmente persistentes, y que podrán ser en forma de chubascos, sin descartar que puedan ir acompañados de tormentas. Cota de nieve entre 1300-1600 metros en la mitad oriental y entre 900-1300 metros en la parte occidental. Temperaturas mínimas con ligeros cambios, y máximas en ligero o moderado descenso, que será localmente notable, principalmente en el norte y este. Alguna helada débil en zonas de montaña. Viento de componente norte, moderado, con rachas fuertes o muy fuertes, más probables en cotas altas de la Cantábrica». Las alertas estarán activadas: «Precipitaciones que podrán ser localmente persistentes. Nevadas con acumulados significativos en zonas de montaña. Temperaturas máximas en notable descenso en el norte y este. Rachas fuertes o muy fuertes en cotas altas de la Cantábrica».

Para el resto de España la situación no será mucho mejor: «Se mantendrá una situación de inestabilidad dominada por las bajas presiones en la Península y Baleares, con cielos nubosos o cubiertos y precipitaciones generalizadas. Se prevén abundantes en el Cantábrico, el nordeste y en sus zonas aledañas. Con incertidumbre, estas precipitaciones pueden ser localmente fuertes en otras zonas del norte, cuadrante nordeste, fachada oriental y Estrecho, y, sin descartar en el centro; en el área mediterránea podrán venir acompañadas de alguna tormenta ocasional. La cota de nieve se situará en torno a los 1100-1400 m, incluso de forma puntual a 900 m en el noroeste y tercio sur, con posibles acumulados significativos en la cordillera Cantábrica, Sistema Central y sierras Béticas y por encima de los 1600-1800 en el resto. Predominio de cielos nubosos en Canarias con precipitaciones que podrán ser abundantes en el norte de las islas montañosas. Se esperan brumas y nieblas en entornos de montaña y zonas de sierra de los prelitorales y durante la mañana en Baleares. Las temperaturas máximas descenderán de forma generalizada en la Península, notablemente en el área cantábrica y la Ibérica norte; solo ascenderán ligeramente en el extremo oriental. En las temperaturas mínimas, predominio de los descensos en la mitad sureste peninsular y con pocos cambios en el resto, salvo algunos ascensos en la meseta Norte. En Baleares y en Canarias las temperaturas descenderán ligeramente. Heladas débiles en cumbres de los principales entornos de montaña».