Detenidos tres jóvenes, dos menores, por apuñalar a dos chicos en la Playa del Ayuntamiento de Valencia

Tres jóvenes, dos de ellos menores, han resultado detenidos por agentes de la Policía Nacional como supuestos autores del apuñalamiento de dos chicos el pasado 21 de noviembre. Una de las víctimas tuvo que ser intervenida más tarde de urgencia a consecuencia de las puñaladas recibidas. Los hechos se han producido durante el encendido del árbol de Navidad de la Plaza del Ayuntamiento de Valencia. Un cuarto implicado en el mismo apuñalamiento, este último de origen colombiano, no ha podido ser detenido por tratarse de un menor inimputable. Los detenidos son un español, de 19 años y, por tanto, mayor de edad, y dos menores. Uno, de origen marroquí. Y el otro, español. Se les imputan los supuestos delitos de lesiones graves, amenazas graves y desórdenes públicos. La investigación permanece abierta y la Policía Nacional no descarta que se produzcan nuevas detenciones en torno a la misma.

Las víctimas se encontraban en bancos de la zona cuando fueron atacadas por sorpresa por un grupo de jóvenes numeroso. Los agresores utilizaron armas blancas. Con ellas, apuñalaron a dos de los chicos agredidos. Un tercero tuvo que huir para no resultar igualmente acuchillado. Todo ello, según la Policía Nacional. Como el árbol de Navidad de la Plaza del Ayuntamiento de Valencia, donde ocurrieron los hechos, se había encendido esa misma tarde, la zona se hallaba repleta de familias, por lo que se vivieron momentos de pánico entre los viandantes, que tuvieron que abandonar precipitadamente la zona.

Uno de los agredidos recibió varias puñaladas. Una de ellas, en la zona medular, por lo que necesitó ser intervenido de urgencia. El chico que consiguió huir a la carrera acudió a la Jefatura Superior de Policía de Valencia. Allí, fue asistido por los agentes y trasladado a un centro de salud.

De la investigación de los hechos se hizo cargo la Brigada Provincial de Información de Valencia, que tras arduas pesquisas consiguió identificar a los presuntos agresores. Así, el pasado 26 de febrero, menos de dos meses después de producirse el apuñalamiento de los dos jóvenes en la Plaza del Ayuntamiento de Valencia, fueron detenidos por los presuntos delitos de lesiones graves, amenazas graves y desórdenes públicos el joven de 19 años y de origen español y los dos menores. Uno español y otro de origen marroquí.

Los agentes han identificado a un cuarto responsable. Pero, era inimputable cuando se produjeron los hechos, por lo que no ha sido detenido. La Policía ha informado a la Fiscalía de Menores para la adopción de las medidas de protección que se consideren pertinentes. La investigación sigue abierta. No se descartan nuevas detenciones.