Detenidos dos menores marroquíes en Oliva por robar y propinar puñetazos a un hombre en Oliva (Valencia)

Dos menores marroquíes de 15 años han resultado detenidos por agentes de la Guardia Civil en la localidad de Oliva (Valencia) como presuntos autores de un delito de robo con violencia e intimidación. Los asaltantes propinaron a su víctima puñetazos en el rostro, a resultas de los cuales precisó asistencia sanitaria como consecuencia de las lesiones que presentaba. Y le sustrajeron 250 euros en efectivo y un patinete eléctrico. Todo ello, según la propia Guardia Civil.

Los hechos se produjeron cuando el hombre asaltado se dirigía a una autoescuela de la localidad. En su trayecto, fue abordado por dos jóvenes que, según la Guardia Civil, le propinaron varios puñetazos en el rostro y le robaron 250 euros y un patinete eléctrico. Fue la propia víctima quién denunció lo sucedido ante la Guardia Civil. Y fueron agentes del Puesto Principal del Instituto Armado en la citada localidad de Oliva los que llevaron a cabo la investigación, identificaron y detuvieron a los supuestos autores. Una vez se produjeron las detenciones, las diligencias fueron entregadas al Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de la localidad de Gandía.

Se da la circunstancia de que hace poco más de un año, en octubre de 2024, tal como publicó entonces OKDIARIO, un total de seis menores de edades comprendidas entre los 14 y 17 años fueron detenidos, también por la Guardia Civil y otros dos, de 15 años, fueron identificados por la presunta autoría de cinco robos con violencia o intimidación, cuatro robos con fuerza y un delito de daños, también en municipios pertencientes la provincia de Valencia. Las diligencias en torno a este caso fueron entonces remitidas por la Guardia Civil a la Fiscalía de Menores.

Antes, en febrero de este año 2025, como también publicó OKDIARIO, agentes de la Policía Nacional detuvieron a dos adultos, de 24 y 18 años de edad y tres menores, de 15, 16 y 17 años y todos de nacionalidad española como supuestos autores del robo de dos patinetes eléctricos en el interior de un instituto en la ciudad de Alicante, en una zona próxima a la conocida como Gran Vía.