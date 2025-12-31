¿Quién da las Campanadas 2025 en cada cadena? Lista completa de todos los presentadores

Finalmente, el último día del año ha llegado. Como es habitual, cada 31 de diciembre, las principales cadenas de televisión de nuestro país se reúnen, principalmente, en la Puerta del Sol para despedir el año y dar la bienvenida al nuevo junto a todos y cada uno de sus espectadores. Por lo tanto, y como no podía ser de otra manera, todas ellas se visten de gala, al ser conscientes de que se trata de una fecha muy señalada. Debemos tener en cuenta que para estas Campanadas, son muchos los rostros conocidos que repiten, mientras que otros se estrenan como conductores de este momento tan especial y mágico del año. Así pues, es el momento más que perfecto para conocer la lista completa de los presentadores de las Campanadas 2025 de La 1 de Televisión Española, Antena 3, Telecinco y las cadenas autonómicas.

Presentadores de las Campanadas de La 1

A pesar de que en un principio estaba previsto que fueran Andreu Buenafuente y Silvia Abril, finalmente se confirmó que tenían que buscar unos sustitutos, y todo como consecuencia de que el catalán continúa ausentándose de la pequeña pantalla por prescripción médica. Así pues, RTVE ha decidido que Chenoa y Estopa sean los encargados de retransmitir las Campanadas. No lo harán solos, puesto que, en este espacio, se estrenará el nuevo single de La Oreja de Van Gogh tras el regreso de Amaia Montero, pero también actuarán Lola Índigo, Ana Torroja, Nicki Nicole, Rosario Flores y Amaia Romero.

Como suele ser habitual, la televisión pública también emite las Campanadas de las Islas Canarias. Un año más, Nia Correia se encargará de despedir el año, siendo este uno de los más especiales de su vida, con su participación en Hasta el fin del mundo y el éxito cosechado en el Festival de Viña del Mar. Además, la artista estará acompañada de St.Pedro, intérprete de la canción principal de Valle Salvaje y finalista de Benidorm Fest 2024. Lo harán junto a Miguel Ángel Guerra y desde la plaza de la Candelaria, en Santa Cruz de Tenerife. Además, contarán con la actuación de Almacor y Mel Ömana como artistas principales.

Presentadores de las Campanadas de Antena 3, laSexta y atresplayer

Por primera vez, Atresmedia emitirá las Campanadas de forma simultánea en sus canales principales, incluida su plataforma de pago. Al ser conscientes de la enorme expectación que continúa generando Cristina Pedroche por el look escogido para la ocasión, han querido poner toda la carne en el asador en sus decimosegundas Campanadas. Como es habitual, la vallecana estará acompañada de Alberto Chicote, uno de los rostros más conocidos de la cadena de San Sebastián de los Reyes. Además, también participará Santiago Segura, que tendrá un cometido muy especial. No podemos dejar de hacer hincapié en que este año, por lo tanto, han prescindido de Dani Mateo y Cristina Pardo para dar la bienvenida a 2026 en laSexta.

Presentadores de las Campanadas de Telecinco

Aunque son conscientes de que cada año que pasa hacen mínimos datos de audiencia, la cadena principal de Mediaset España no quiere dejar de despedir el año con sus espectadores. Para esta ocasión, en la que se realizará una emisión simultánea en Telecinco y Cuatro, han querido contar con Sandra Barneda y Xuso Jones, que despedirán 2025 desde el pirineo aragonés. Eso sí, contarán con la actuación de Nacho Cano que, desde Madrid, interpretará Un año más.

Presentadores de las Campanadas de las Televisiones Autonómicas